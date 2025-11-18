Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0: «Παγωμένο» φινάλε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 - Βίντεο

Με «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Λευκορωσία στην «ZTE Aréna» του Ζαλαέγκερσεγκ της Ουγγαρίας, ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα την παρουσία της στον 3ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026.

Το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα έφτασε τους 7 βαθμούς σε 6 αγώνες της και τερμάτισε στην 3η θέση του γκρουπ, γνωρίζοντας έναν ακόμα αποκλεισμό από μεγάλη διοργάνωση.

Με πάρα πολλές αλλαγές και «πειραματικό» σχήμα (έκανε ντεμπούτο ως αλλαγή ο Νεκτάριος Τριάντης), η «γαλανόλευκη» είχε δύο δοκάρια με τους Μασούρα και Τζόλη κι έμεινε χωρίς εκτός έδρας νίκη σ’ αυτή την προκριματική σειρά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με 7 αλλαγές στη σύνθεσή της σε σχέση με τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου (15/11) με την Σκωτία, η ελληνική ομάδα μπήκε με όρεξη και διάθεση στο παιχνίδι με τους Λευκορώσους και είχε την πρώτη καλή στιγμή της στο 7’ με το πλασέ του Τζόλη που κόντραρε την τελευταία στιγμή κι έφυγε κόρνερ.

Στο 21’ από μία στραβοκλωτσιά του Τσιμίκα σε γύρισμα προς τα πίσω, ο Εμπόνγκ βρέθηκε στο τετ-α-τετ με τον Βλαχοδήμο, αλλά ο γκολκίπερ της Εθνικής Ομάδας απέκρουσε και κράτησε το «μηδέν» κάτω απ’ τα γκολπόστ του, ενώ στο 31’ η Ελλάδα έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν αρχικά ο Μάνταλος δεν μπόρεσε σε δύο χρόνους να νικήσει τον Λαπούκχοφ κι εν συνεχεία ο Μασούρας έστειλε την μπάλα στο δοκάρι κι άουτ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα ψηλά στο 50’, έδωσε στον Μάνταλο κι εκείνος στον Ζαφείρη, όμως το πλασέ του 22χρονου μέσου απ’ το όριο της περιοχής έφυγε άουτ.

Στο 54’ από καταπληκτική ενέργεια κι ασίστ του Τζόλη, ο Τσιμίκας δοκίμασε το σουτ με τη μία, αλλά απέκρουσε στη γωνία του ο Λαπούκχοφ, ενώ στο 77’ η ελληνική ομάδα στάθηκε ξανά άτυχη, όταν από ωραία αντεπίθεση, ο Τζόλης «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι του Λαπούκχοφ, στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Κάρλος Φερέρ): Λαπούκχοφ, Κχβάλκο (67’ Κάλινιν), Μπεγκούνοφ, Ζαμπέλιν, Μαλάσεβιτς (46’ Μελνιτσένκο), Γιανμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μάλκεβιτς (78’ Μπαρκόφσκι), Γκρομίκο (67’ Κοντσεβόι), Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς.

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης (63’ Τριάντης), Ζαφείρης, Μασούρας, (69’ Καρέτσας) Μάνταλος (83’ Κουρμπέλης), Τζόλης, Τεττέη (63’ Κωστούλας).