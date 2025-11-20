Παναθηναϊκός: Νέο πλήγμα με Πελίστρι - Νοκ άουτ ο Ουρουγουανός

Η ατυχία «χτύπησε» και πάλι τόσο την πόρτα του Παναθηναϊκού, όσο και του Φακούντο Πελίστρι.

Ο εξτρέμ των «πράσινων» επέστρεψε με ενοχλήσεις από την εθνική Ουρουγουάης. Αν και ο ίδιος διαβεβαίωνε πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν σοκαριστικά.

Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε θλάση στον τετρακέφαλο, του άλλου ποδιού από αυτό που αντιμετώπισε τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα και ο οποίος τον κράτησε εκτός δράσης για παραπάνω από 2 μήνες.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση της Πέμπτης (20/11) πραγματοποιήθηκε με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.

Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.