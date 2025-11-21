ΑΕΚ: Ενίσχυση στο ιατρικό επιτελείο - Συμφωνία με τον Νίκο Τζουρούδη, εκ των κορυφαίων αθλιάτρων

Μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, προχωρώντας στην αναβάθμιση του ιατρικού της επιτελείου με την προσθήκη του Νίκου Τζουρούδη.

ΑΕΚ: Ενίσχυση στο ιατρικό επιτελείο - Συμφωνία με τον Νίκο Τζουρούδη, εκ των κορυφαίων αθλιάτρων
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον κορυφαίο Έλληνα αθλίατρο, ο οποίος διαθέτει εντυπωσιακή διεθνή πορεία και εμπειρία σε ορισμένους από τους σπουδαιότερους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Όλες οι εκκρεμότητες ανάμεσα στις δύο πλευρές τακτοποιήθηκαν σήμερα, «σφραγίζοντας» τη συνεργασία. Μάλιστα, ο Τζουρούδης αναμένεται να δώσει το παρών στην προπόνηση του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στον πάγκο της Ένωσης στον αγώνα με τον Άρη, πραγματοποιώντας έτσι την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο νέο του πόστο.

Ο Νίκος Τζουρούδης υπήρξε από το 2019 έως το 2023 επικεφαλής ιατρός της Γιουβέντους, ενώ το βιογραφικό του είναι ιδιαίτερα πλούσιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό σε δύο διαφορετικές περιόδους, ενώ μεταξύ άλλων έχει σημαντικές συνεργασίες με την Ιταλική Ομοσπονδία, ως μόνιμος καθηγητής στην περίφημη σχολή Κοβερτσάνο, αλλά και με συλλόγους όπως η Μπρέσια, η Βερόνα, ο ΑΠΟΕΛ, η Αλ Αΐν και η Γουέστ Χαμ.

Ο έμπειρος αθλίατρος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους, μετά την παρουσία του με την Αλ Αΐν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, και η ΑΕΚ κινήθηκε έγκαιρα ώστε να εξασφαλίσει τη συνεργασία του και να τον εντάξει μόνιμα στο ιατρικό της τιμ.

