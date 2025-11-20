ΑΕΚ: Εξώδικο της ΠΑΕ στην ΕΠΟ - Ζητάει δήλωση ειλικρινούς μεταμέλειας για την υπόθεση Λανουά

Στην ΑΕΚ είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε όλες τις νομικές ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε πριν από λίγες ημέρες σε καταγγελία του Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας είχε καταγγείλει προπηλακισμό, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στις δικαστικές αίθουσες, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με την «Ένωση» να αθωώνεται.

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν να περάσει έτσι απλά το θέμα, κάτι άλλωστε που είχαν προαναγγείλει μετά την απαλλαγή τους, αναφέροντας ότι: «ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».

Επίσης, όπως προέκυπτε από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ σκόπευε να ζητήσει από την ΕΠΟ να ανακαλέσει και την ενημέρωση που είχε δώσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας λόγο για προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Η ΑΕΚ για ακόμα μια φορά δεν έμεινε στα… λόγια, καθώς έστειλε εξώδικο στην Ελληνική Ομοσπονδία, ζητώντας δήλωση επανόρθωσης, αλλά και ειλικρινούς μεταμέλειας, εντός δέκα ημερών.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, σε περίπτωση που η Ομοσπονδία δεν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρξει κλιμάκωση των νομικών ενεργειών ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων.