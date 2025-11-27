Γκολάρα ο Καρέτσας, η Γκενκ θυμήθηκε τις μέρες που ήταν ball boy

Για το Europa League ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε στο ματς της Γκενκ με την Βασιλεία. Ο Έλληνας διεθνής άσος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ, το οποίο συζητιέται σε όλη την Ευρώπη! Πήρε την μπάλα δεξιά, κινήθηκε λες και είναι ο Γιαμάλ και με «μαγικό» σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πανέμορφο αυτό τέρμα, έφερε ενθουσιασμό στην Γκενκ. Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά το γκολ η ομάδα του Βελγίου έκανε ένα ξεχωριστό ποστάρισμα. Με τον Καρέτσα να πανηγυρίζει το εκπληκτικό του γκολ απ’ τη μία και απ’ την άλλη ως παιδάκι όταν ακόμη ήταν ball boy.