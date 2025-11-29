Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores

Κλίμα πένθους στη Λίμα του Περού, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores. Ένας γιατρός 38 ετών, έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα. Ήταν φίλαθλος της Παλμέιρας και είχε βρεθεί εκεί για τον μεγάλο αγώνα με τη Φλαμένγκο.

Ο άτυχος οπαδός όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, ήταν σε τουριστική βόλτα με ένα απ’ τα γνωστά διώροφα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Όμως όταν το όχημα πέρασε από μια γέφυρα, χτύπησε με το κεφάλι σε αυτή και ο τραυματισμός ήταν θανάσιμος.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το λεωφορείο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ο φίλαθλος της Παλμέιρας ήταν όρθιος και τραγουδούσε συνθήματα της ομάδας του με αποτέλεσμα να μην προσέξει τον κίνδυνο και να μην προλάβει να προφυλαχτεί. Κάτι που δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίο καθώς έχασε τη ζωή του.