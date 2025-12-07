Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους της κατηγορίας, μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Στον Α’ όμιλο της Super League 2, ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης και επέστρεψε στην κορυφή. Ο Μάναλης με γκολ στο 61’ και στο 69’ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στον «γηραιό» που ανέβηκε ξανά μόνος στην πρώτη θέση.
Η Καβάλα επικράτησε 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού. Το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στους φιλοξενούμενους, πέτυχε ο Σιφναίος στο 50ο λεπτό.
SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1
Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3
Μακεδονικός – Καβάλα 0-1
Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ηρακλής 31
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30
3. Νίκη Βόλου 28
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27
5. ΠΑΟΚ Β΄ 15
6. Καβάλα 15
7. Νέστος Χρυσούπολης 11
8. ΠΑΣ Γιάννινα 9
9. Καμπανιακός 9
10. Μακεδονικός 5
Στον Β’ όμιλο, την έκτη σερί νίκη του πήρε ο Πανιώνιος που επιβλήθηκε 1-0 της Μαρκό. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Αυλωνίτης στο 17’ και έτσι οι «κυανέρυθροι» επανήλθαν στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα.
Εύκολες νίκες πήραν Athens Kallithea και Αιγάλεω, απέναντι σε Χανιά και Ηλιούπολη με σκορ 3-0 και 2-0 αντίστοιχα. Η Ελλάς Σύρου πέρασε με 3-1 από την έδρα του ουραγού Παναργειακού.
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β΄ 3-1
Πανιώνιος – Μαρκό 1-0
Athens Kallithea – Χανιά 2-0
Αιγάλεω – Ηλιούπολη 3-0
Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 35
2. Πανιώνιος 33
3. Μαρκό 22
4. Athens Kallithea 20
5. Ελλάς Σύρου 19
6. Αιγάλεω 14
7. Ολυμπιακός Β΄ 14
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4