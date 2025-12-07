Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος

Στον Α’ όμιλο της Super League 2, ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης και επέστρεψε στην κορυφή. Ο Μάναλης με γκολ στο 61’ και στο 69’ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στον «γηραιό» που ανέβηκε ξανά μόνος στην πρώτη θέση.

Η Καβάλα επικράτησε 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού. Το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στους φιλοξενούμενους, πέτυχε ο Σιφναίος στο 50ο λεπτό.

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Μακεδονικός – Καβάλα 0-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 31

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

3. Νίκη Βόλου 28

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5. ΠΑΟΚ Β΄ 15

6. Καβάλα 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5

Στον Β’ όμιλο, την έκτη σερί νίκη του πήρε ο Πανιώνιος που επιβλήθηκε 1-0 της Μαρκό. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Αυλωνίτης στο 17’ και έτσι οι «κυανέρυθροι» επανήλθαν στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα.

Εύκολες νίκες πήραν Athens Kallithea και Αιγάλεω, απέναντι σε Χανιά και Ηλιούπολη με σκορ 3-0 και 2-0 αντίστοιχα. Η Ελλάς Σύρου πέρασε με 3-1 από την έδρα του ουραγού Παναργειακού.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β΄ 3-1

Πανιώνιος – Μαρκό 1-0

Athens Kallithea – Χανιά 2-0

Αιγάλεω – Ηλιούπολη 3-0

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 20

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Αιγάλεω 14

7. Ολυμπιακός Β΄ 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4