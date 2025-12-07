ΠΑΟΚ – Άρης: Ιβανούσετς βασικός, στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ θέλει πάση θυσία τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη για τη Super League, προκειμένου να μείνει σε απόσταση... βολής από την κορυφή. Ο «δικέφαλος» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα έχει στην αποστολή και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός θα είναι στον πάγκο, όντας διαθέσιμος πρώτη φορά μετά το ματς της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό.

Στο βασικό σχήμα σε ρόλο δημιουργικού μέσου επιλέχτηκε ο Ιβανούσετς. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα Κένι και Μπάμπα στα άκρα, με τους Κετζιόρα και Λόβρεν στα στόπερ.

Μεϊτέ και Οζντόεφ στον άξονα, με τον Ιβανούσετς μπροστά τους στο «10». Τάισον και Ζίβκοβιτς στα άκρα, με τον Γιακουμάκη κορυφή στην επίθεση.