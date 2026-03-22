ΑΕΚ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει, μεγάλη πρόκληση η Ράγιο Βαγιεκάνο» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ΑΕΚ – Κηφισιά, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
H AEK «καθάρισε» από νωρίς (3-0) την Κηφισιά, σημειώνοντας και τα τρία τέρματα στα πρώτα 26 λεπτά και μετά τις «γκέλες» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, μπαίνει από θέση ισχύος στα playoffs της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει», αλλά επεσήμανε ότι «κλείνουμε το πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο από την πρώτη θέση, συνεχίζοντας και στα προημιτελικά της Ευρώπης».

Επίσης, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδα και την προετοιμασία που θα γίνει, αλλά και για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες. Το παιχνίδι κρίθηκε στα πρώτα 26 λεπτά με τα τρία γκολ. Μετά ήταν μια ρουτίνα. Μεγάλο ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας. Κλείνουμε το πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο από την πρώτη θέση, συνεχίζοντας και στα προημιτελικά της Ευρώπης. Τώρα οι παίκτες έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες και το σημαντικό είναι να γυρίσουν υγιείς. Θα επανέλθουμε μετά από πέντε μέρες ρεπό, θα έχουμε και ένα φιλικό. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Να πω ότι ο Μουκουντί έχει ένα νέο μέλος στην οικογένειά του, την κόρη του, την καλωσορίζουμε. Επίσης σήμερα κλείνει ένας χρόνος από τότε που έφυγε ένας πρώην βοηθός μου, και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο Ντελίμπασιτς και ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής».

Για το αν ήταν μάθημα το ματς με την Τσέλιε προκειμένου η ΑΕΚ να μπει αποφασιστικά στο παιχνίδι: «Σαφώς και ήταν καλύτερη η εκκίνηση. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Η σεζόν είναι μεγάλη και δεν γίνεται να είσαι στο κορυφαίο επίπεδο συνεχώς. Δεν υπάρχει ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που το έχει καταφέρει. Τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά. Μετά το 0-4 με την Τσέλιε ήταν δύσκολο να βρούμε κίνητρο, με στενοχώρησε, αλλά δεν ήρθε και η καταστροφή. Είμαστε μετά από 28 χρόνια στους 8 της Ευρώπης και αυτό είναι σημαντικό».

Για το αν η επιθετική ταυτότητα της ΑΕΚ μπορεί να κάνει τη διαφορά στα πλέι οφ και αν προτιμά το πρώτο ματς να είναι εντός ή εκτός έδρας: «Δεν θα απαντήσω στο δεύτερο γιατί αν πω θα συμβεί το αντίθετο. Δεν θα ήθελα να το πω δημόσια. Στο πρώτο ερώτημα, έχουμε καλή επιθετική ποιότητα, αλλά έχουμε καλούς παίκτες και στη δεύτερη γραμμή από πίσω. Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία. Σε κάποιες φάσεις της σεζόν θα πρέπει να έχεις επιθετική ποιότητα, αλλά θα πρέπει να αμυνθείς και με επιτυχία. Προτιμώ την αμυντική σταθερότητα και με την ποιότητα μπροστά μπορείς να σκοράρεις. Δείγμα αυτής της σταθερότητας έχουμε πάρει νίκες με 1-0».

Για το αν περιμένει η ΑΕΚ να είναι πιο συγκεντρωμένη στα μεγάλα ματς των playoffs: «Σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν τίθεται θέμα κινήτρου. Έχει να κάνει με την τακτική, με τις αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε ματς στα προημιτελικά της Ευρώπης, και τα ματς των play offs. Αυτά τα παιχνίδια είναι πηγή έμπνευσης. Το θέμα της συγκέντρωσης έχει να κάνει με τη λήψη των σωστών αποφάσεων. Στα ντέρμπι πρέπει να παίρνεις τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή και θα δουλέψουμε πολύ γι' αυτό».

Για την αλλαγή του Βάργκα και την κατάστασή του: «Όντως είχε έναν τραυματισμό στο πρώτο μέρος. Γύρισε στον αστράγαλο. Είχε ένα πρήξιμο. Ήθελε να συνεχίσει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του. Θα πάει στην Εθνική Ουγγαρίας, θα κάνει εξετάσεις, ελπίζουμε να είναι έτοιμος για τα playoffs. Έχει τη νοοτροπία που θέλουμε γιατί ήθελε να συνεχίσει. Είναι ένας δυνατός παίκτης».

Για τη δουλειά που θέλει να κάνει στη διακοπή και αν είχε εικόνα από το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με την Μπαρτσελόνα: «Είδα ένα μέρος του ματς. Έχω δει κι άλλες αναμετρήσεις. Είναι μια σοβαρή και τεχνική ομάδα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολη ομάδα, πρέπει να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση. Έχω πίστη στην ομάδα μου όμως. Στη διακοπή θα δουλέψουμε αν και η μισή ομάδα θα λείπει. Θα ανεβάσουμε έξι με οκτώ παίκτες από την Ακαδημία. Θα δώσουμε ένα φιλικό στις 31 Μαρτίου, δεν ξέρουμε τον αντίπαλο και ας ελπίσουμε να επιστρέψουν όλοι υγιείς. Θα έχουμε ξεκούραση και τη φιλική αναμέτρηση».

