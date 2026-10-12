ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε στην Τούμπα

Η Καλαμάτα έριξε τη... βόμβα της αγωνιστικής επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1, κάνοντας μεγάλο δώρο στον Παναθηναϊκό που παραμένει μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

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ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε στην Τούμπα
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4'
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Η «Μαύρη Θύελλα» άνοιξε το σκορ στο 26' χάρη σε πέναλτι του Βάργκας, με τον «δικέφαλο» να ισοφαρίζει προσωρινά με τον Εντιαγέ στο 44'. Ο Βάργκας με το δεύτερο τέρμα του στον αγώνα στο 56' έδωσε νέο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Σαν να μην έφτανε αυτό στους Θεσσαλονικείς ήρθε και η αποβολή του Τσιφτσή στο 62' μετά την παρέμβαση του VAR για να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε τέσσερα λεπτά αργότερα προ κενής εστίας ο Κουρμικόφσκι.

Ο «δικέφαλος» μετά την ήττα αυτή παρέμεινε στην τέταρτη θέση έχοντας 12 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που πήρε την πρώτη της νίκη επί των «ασπρόμαυρων» ανέβηκε στη 10η θέση και τους 7 πόντους.

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Η Καλαμάτα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και απείλησε πρώτη στο 8ο λεπτό. Ο Μορέιρα εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως ο Τσιφτσής αντέδρασε αποτελεσματικά, παραχωρώντας κόρνερ. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε αμέσως, με τον Τάισον να δοκιμάζει το σουτ από το ύψος της περιοχής στο 9’, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ και στο 14’ ο Μορέιρα επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή με ένα μακρινό σουτ πίσω από τη μεσαία γραμμή, χωρίς όμως να βρει στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Βάργκας δημιούργησε τις προϋποθέσεις με ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση κατέληξε άουτ.

Η επιμονή της Καλαμάτας απέφερε καρπούς στο 26’, όταν ο Βάργκας μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Εντιαγέ, με τον διαιτητή Κατσικογιάννη να καταλογίζει πέναλτι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση δύο λεπτά αργότερα και νίκησε τον Τσιφτσή, στέλνοντας την μπάλα στην αντίθετη πλευρά και δίνοντας προβάδισμα 1-0 στην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Ζαφείρη να δοκιμάζει το πόδι του από μακρινή απόσταση στο 33’, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά. Τελικά, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 44’, ο Πέλκας έκλεψε την μπάλα και γύρισε προς την περιοχή, οι κόντρες ευνόησαν τον Εντιαγέ και ο Σενεγαλέζος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

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Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ζίβκοβιτς απείλησε στο 52’ με αριστερό σουτ, αλλά ο Βασίλιεβιτς μπλόκαρε σταθερά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Καλαμάτα πήρε ξανά το προβάδισμα. Ο Βάργκας πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με ιδανικό πλασέ στη γωνία, γράφοντας το 1-2.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ στο 62’. Ο Τσιφτσής αποβλήθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για χτύπημα στον Βάργκας, ο οποίος βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Βάργκας εκτέλεσε το φάουλ που ακολούθησε στο 64’, με τον Μοναστηρλή να μπλοκάρει, όμως η Καλαμάτα συνέχισε να πιέζει.

Στο 65’ οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το τρίτο γκολ, όταν ο Χάμζα επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Μοναστηρλή. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αντιδράσει, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η νέα μεγάλη ευκαιρία δεν άργησε να μετατραπεί σε γκολ: στο 66’, η Καλαμάτα έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Πινέιρο συνεργάστηκε με τον Κουρμικόφσκι και ο τελευταίος ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 1-3.

Ο ΠΑΟΚ αναζήτησε ένα γκολ που θα τον έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα και στο 85’ απείλησε με κεφαλιά του Μπάνζα. Ο Βασίλιεβιτς, ωστόσο, επενέβη αποτελεσματικά και παραχώρησε κόρνερ, διατηρώντας το προβάδισμα της Καλαμάτας.

Στο 88' οι φιλοξενούμενοι έχασαν ακόμα μία ευκαιρία για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, με τον Μοναστηρλή να κάνει εξαιρετική επέμβαση σε σουτ του Σίγκουρτσον.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου).

Κίτρινες: Ελουστόντο - Πινέιρο, Κουρμινόφσκι.

Κόκκινη: Τσιφτσής (62’).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης (46’ Ελουστόντο), Ντιέγκο Κόστα, Μπάμπα, Γιάκιτς 74’( Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Πέλκας (63’ Μοναστηρλής), Τάισον (74’ Μπάνζα), Χατσίδης (46’ Ζίβκοβιτς), Εντιαγέ.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασιλίεβιτς, Στρούγγης, Αλόνσο, Ροντρίγκες (74’ Μπακαγιόκο), Καλουτσικίδης, Ντιαρά (78’ Κατάλντι), Πινέιρο, Χάμζα (83’ Σίγκουρντσον), Μορέιρα (83’ Λιατσικούρας), Βάργκας, Κουρμινόφσκι (83’ Μιράντα).

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