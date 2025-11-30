Μαρσέιγ – Νιούκαστλ: Σεκιουριτάς «γλεντάει» τους οπαδούς των φιλοξενούμενων – Δείτε βίντεο

Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη δεύτερη νίκη της Μαρσέιγ για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με τους Μασσαλούς να επικρατούν εντός έδρας της Νιουκάστλ με 2–1.

Ύστερα από αυτήν τη νίκη, οι Φωκαείς αναρριχήθηκαν στη 19η θέση, ενώ, οι «καρακάξες» υποχώρησαν στην 8η θέση.

Την παράσταση «έκλεψε» ένας υπάλληλος ασφαλείας του «Βελοντρόμ», ο οποίος αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κορόιδεψε τους οπαδούς της Νιούκαστλ που ταξίδεψαν στη Γαλλία για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, κάνοντας τη χαρακτηριστική χειρονομία του… κλάματος προς το μέρος τους.

Δείτε το στιγμιότυπο: