Χαμός στον τελικό του Κόπα Άφρικα: Πέναλτι στο Μαρόκο στο 98, η Σενεγάλη δεν αφήνει να εκτελεστεί

Επεισοδιακός ο τελικός του Κόπα Άφρικα, μεταξύ του Μαρόκου και της Σενεγάλης.
Ο διαιτητής, με τη βοήθεια του VAR, έδωσε πέναλτι στο 98ο λεπτό της αναμέτρησης κι ενώ το σκορ ήταν στο 0-0.
Οι Σενεγαλέζοι αμφισβήτησαν έντονα την απόφαση και δεν άφηναν να εκτελεστεί το πέναλτι.
Στο 114ο λεπτό που φτάσαμε λόγω των καθυστερήσεων ο ποδοσφαιριστής του Μαρόκου εκτέλεσε το πέναλτι ακριβώς στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα, καθώς μάλλον προσπάθησε να σκοράρει α λα Πανένκα!
Το ματς οδηγείται σε παράταση.
