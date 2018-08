Ένας «μυθικός» Τσιτσιπάς πέρασε στον τελικό του Rogers Cup

Πρώτος ήταν ο Ντόμινικ Τιμ (Νο 8 στον κόσμο) και ακολούθησαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 10), ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) και τώρα ο Κέβιν Άντερσον (νο6). Ο «τυφώνας» Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος σήμερα Κυριακή, 12 Αυγούστου κλείνει τα 20 του χρόνια, πέταξε έξω από το τουρνουά που διεξάγεται στο Τορόντο του Καναδά, τέσσερις τενίστες που βρίσκονται στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης κι έχει κάνει όλο τον κόσμο να μιλάει γι' αυτόν. Σε ένα συγκλονιστικό αγώνα με τους δύο αντιπάλους να πηγαίνουν πόντο πόντο, ο Τσιτσιπάς πέτυχε μια ακόμα ανατροπή. Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη gallery του Newsbomb.gr

Στο πρώτο σετ νικητής στο τάι μπρέικ με 7-6 ήταν ο Άντερσον. Στο δεύτερο ο 20χρονος Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 3-1, διαφορά που κράτησε μέχρι και το τέλος του σετ όπου κέρδισε με 6-4. Το τρίτο και τελευταίο σετ οδηγήθηκε και αυτό σε τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς δείχνοντας αυτοσυγκέντρωση τις δύσκολες στιγμές κατάφερε να κερδίσει με 7-6!

Fourth top 10 win this week.



One match point saved.@StefTsitsipas reaches first Masters 1000 final 6-7(4) 6-4 7-6(7) over Kevin Anderson.#RogersCup pic.twitter.com/6nup1mxTgo — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2018

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη από αύριο, Δευτέρα θα βρίσκεται στην πρώτη εικοσάδα ενώ αν κερδίσει και τον τελικό θα σκαρφαλώσει μία ανάσα από το top ten της παγκόσμιας κατάταξης, στο Νο 12!

What an atmosphere. What a moment.



Toronto or Athens?



Congratulations, @StefTsitsipas ? pic.twitter.com/DOyBI7UL1O — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2018

Αντίπαλός στον τελικό θα είναι ο Ισπανός Ράφαελ Ναδάλ, νούμερο 1 στον κόσμο αυτή τη στιγμή και κάτοχος 17 τίτλων Grand Slam και 79 τίτλων συνολικά, ο οποίος νίκησε στον έτερο ημιτελικό τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 38 στον κόσμο) με 7-6 (3), 6-4, σε μία ώρα και 49 λεπτά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς έγραψε στην κάμερα «Δεν γίνεται ποτέ πιο εύκολο, απλά εσύ γίνεσαι καλύτερος», ("It never gets easier, you just get better").

Ο τελικός θα διεξαχθεί σήμερα, ανήμερα των 20ων γενεθλίων του Στέφανου Τσιτσιπά, στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι στον α’ γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με 6-3, 7-6(3) τον Βόσνιο Νταμίρ Τζουμχούν, Νο 24, στον β’ γύρο με 6-3, 7-6(6) τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ, Νο 8, στον γ’ γύρο με 6-3, 6-7(5), 6-3 τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, κάτοχο 13 τίτλων Grand Slam και 69 τίτλων συνολικά, Νο 1 στον κόσμο για μεγάλο διάστημα και Νο 10 σήμερα και στα προημιτελικά με σπουδαία ανατροπή 3-6, 7-6(11), 6-4 τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο 3 στον κόσμο και περσινό νικητή της διοργάνωσης.

Η νίκη επί του Τζόκοβιτς:

First ever win over Djokovic.

First time into a Masters 1000 quarter-final.@StefTsitsipas scores massive win over Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3.#RogersCup pic.twitter.com/V73JsabbVg — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2018

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην έως τώρα καριέρα του Έλληνα τενίστα, είναι η δεύτερη φορά που φτάνει σε τελικό ATP διοργάνωσης, η πρώτη σε τελικό Masters 1000.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς ευχαρίστησε τους θεατές:

