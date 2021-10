Η Ελληνίδα Βικτόρια Χίσλοπ στο Newsbomb.gr: Από το σίκουελ του «Νησιού» στα μάρμαρα του Παρθενώνα

Η Βικτόρια Χίσλοπ μιλάει στο Newsbomb.gr για τη συνέχεια του βιβλίου Το Νησί και τη μεταφορά του στην οθόνη, τις Καρτ Ποστάλ, το Dancing With The Stars, τον καρκίνο και τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.

H Βικτόρια Χίσλοπ έχει υμνήσει την Ελλάδα και τις ομορφιές της από το πρώτο μυθιστόρημα, Το Νησί, που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο best seller αλλά και σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.



Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι νιώθει μισή Ελληνίδα, ενώ το 2020 έλαβε τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα. Η πολυβραβευμένη συγγραφέας έμαθε να μιλά την ελληνική γνώσσα, διατηρεί σπίτια σε Αθήνα και Κρήτη και πλέον μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα Αγγλία και Ελλάδα.



Φέτος θα την δείτε να χορεύει στο Dancing With The Stars ενώ δεν πρέπει να χάσετε την σειρά Καρτ Ποστάλ (ΕΡΤ) που αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου και πασίγνωστου βιβλίου της.



Σε ένα διάλειμμα από το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά της, η Βικτόρια Χίσλοπ μίλησε στο Newsbomb.gr για όλα! Για το νέο της βιβλίο με τίτλο Μια Νύχτα του Αυγούστου που αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου Το Νησί, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για τη μεταφορά του στην οθόνη!



Επίσης, μοιράστηκε την εμπειρία της από το Dancing With The Stars, αναφέρθηκε στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Καρτ Ποστάλ και μας αποκάλυψε με ποια ηρωίδα της ταυτίζεται αυτή την περίοδο.



Η διάσημη συγγραφέας μάς μίλησε ακόμα για την περιπέτεια της με τον καρκίνο του μαστού και σχολίασε την πρόσφατη πρόταση της Unesco για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.





Πώς πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε στο Νησί; Ποια συνθήκη δηλαδή στάθηκε η αφορμή για να συνεχίσετε την ιστορία στο τελευταίο σας βιβλίο με τίτλο Μια Νύχτα του Αυγούστου;

«Ξαφνικά όλοι μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη ασθένεια, απομονωμένοι και αποξενωμένοι από τους αγαπημένους μας. Υπήρχαν κάποιες απίθανες ομοιότητες μεταξύ των χρόνων της λέπρας και της εποχής του Covid-19».

Γράψατε το νέο σας βιβλίο εν μέσω καραντίνας. Πώς βιώσατε τo lockdown, πώς ήταν η καθημερινότητα σας τότε και η κατάσταση που επικρατούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο;



«Νομίζω ότι το lockdown ήταν μια δύσκολη κατάσταση για όλους -για μένα σαν συγγραφέα η όλη κατάσταση είχε κάποιες πτυχές που βοήθησαν τη δουλειά μου. Για να γράψεις, χρειάζεσαι περιόδους απομόνωσης, ησυχίας και σε κάποιο βαθμό να επιβάλεις στον εαυτό σου την αποξένωση. Έτσι, είχα περισσότερες ώρες ηρεμίας από ό,τι συνήθως και καμία δικαιολογία για να μην γράψω».

Τι πραγματεύεται το νέο σας βιβλίο, ποια ιστορία μάς αφηγείστε αυτή τη φορά;



«Αν έπρεπε να επιλέξω μία λέξη για να το χαρακτηρίσω θα ήταν "κάθαρση". Πρόκειται για τον τρόπο που διαφορετικοί χαρακτήρες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες ενός μη αναμενόμενου θανάτου».



Υπάρχουν σκέψεις ή προτάσεις για τη μεταφορά του νέου σας βιβλίου «Μια Νύχτα του Αυγούστου» στην οθόνη, όπως έγινε με το Νησί και τις Καρτ Ποστάλ;



«Ναι, έχω ήδη ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις και είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό».

Το βιβλίο Μια Νύχτα του Αυγούστου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Κατά την περίοδο της καραντίνας χάσατε τη μητέρα σας. Η ερώτηση μου είναι αν το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον καινούριο ιό και την απομόνωση λόγω πανδημίας, συντέλεσε στο να νιώσετε πιο κοντά, να καταλάβετε περισσότερο τους χαρακτήρες του βιβλίου σας οι οποίοι ζούσαν απομονωμένοι στη Σπιναλόγκα.



«Η μητέρα μου πέθανε στις αρχές της καραντίνας (το νέο μου βιβλίο είναι αφιερωμένο σε εκείνην) και η συγγραφή είναι ένας καλό τρόπος να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, έτσι αισθάνθηκα τυχερή που είχα το συναισθηματικό μου "περιθώριο". Βρισκόμουν με την οικογένειά μου στην εξοχή και αυτό ήταν πολύ θεραπευτικό.

Σίγουρα υπήρξαν πολλοί παραλληλισμοί. Όπως ο θάνατος της Ελένης και το γεγονός ότι τα παιδιά της βρίσκονταν μακριά της τότε».



Νιώσατε η ίδια φόβο μπροστά σε έναν άγνωστο ιό όπως ο κορονοϊός;



«Φυσικά! Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν στην Αγγλία. Μία φίλη μου έχασε τον σύζυγό της, μία άλλη δύο ξαδέλφια. Γνωρίζω ανθρώπους που νοσηλεύθηκαν και ευτυχώς επέζησαν. Μου ήταν κατανοητή η ανάγκη της απομόνωσης. Τα νοσοκομεία ήταν γεμάτα και φοβόμουν. Απέφευγα να παρακολουθώ τις ειδήσεις, γιατί τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα».



Μιλήστε μου για την τηλεοπτική σειρά Καρτ Ποστάλ η οποία είναι μια διασκευή του ομώνυμου βιβλίου σας. Γιατί επιλέχθηκαν οι Καρτ Ποστάλ και ποια ήταν η εμπλοκή σας σε αυτή την παραγωγή;

«Ενεπλάκην πολύ από την αρχή έως το τέλος. Συνεργάστηκα με τους τέσσερις σεναριογράφους και γενικά με την εταιρεία παραγωγής. Ήμουν παρούσα στα γυρίσματα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο του 2021, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην Κρήτη. Μάλιστα έπαιξα κι έναν μικρό ρόλο σε μια σκηνή στο Λονδίνο… Πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερη σειρά -αυτοτελείς ιστορίες που ενώνονται γύρω από ένα κεντρικό θέμα. Υπάρχουν πολλές προεκτάσεις!».



Σας βλέπουμε να διαγωνίζεστε στο Dancing with the Stars. Ποια η σχέση σας με το χορό; Πώς ήρθε η πρόταση για το Dancing αλλά και πώς πήρατε εσείς την απόφαση να το δοκιμάσετε;



«Λατρεύω τον χορό! Αλλά μέχρι πρόσφατα χόρευα στην κουζίνα μου, μόνη μου, χωρίς κανόνες. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη χορογραφία και πολλά είδη χορού -μαθαίνω πάρα πολλά. Στην Αγγλία το αντίστοιχο Dancing with the Stars (ονομάζεται Strictly) και είναι το σόου με την μεγαλύτερη τηλεθέαση -προσωπικά είμαι μεγάλη φαν. Έτσι, όταν δέχθηκα την πρόταση αισθάνθηκα ότι έπρεπε να δεχθώ! Ήταν μια πρόκληση για μένα, φυσικά και πνευματικά. Είναι σχεδόν το ακριβώς αντίθετο της συγγραφής, που είσαι μόνος, ακίνητος και σιωπηλός. Όμως, υπάρχουν και ομοιότητες -μπορείς να εκφραστείς και να νιώσεις ελεύθερος. Μου αρέσει πολύ και έχω ένα θαυμάσιο δάσκαλο και παρτενέρ, τον Τηλέμαχο Φάτση. Είναι απίστευτος χορευτής και θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για εκείνον!».

Πρόσφατα μιλήσατε για την περιπέτεια σας με τον καρκίνο του μαστού. Μέσα από ποια συναισθήματα περάσατε κατά τη διάρκεια της μάχης σας και ποιο το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε;



«Μια διάγνωση καρκίνου δημιουργεί τα ίδια συναισθήματα σε όλους πιστεύω -σοκ και φόβο. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα αντιμέτωπη με τη θνητότητα και όπως ο κάθε άνθρωπος που δέχεται μια τέτοια διάγνωση φοβήθηκα για το χειρότερο (νομίζω έτσι είναι η ανθρώπινη φύση). Η θεραπεία μου στέφθηκε με επιτυχία, αλλά νομίζω ότι πλέον ζω περισσότερο το σήμερα από ό,τι πριν. Είμαι τυχερή, γιατί βρέθηκε νωρίς. Λέω στις φίλες μου (και σε όλες τις γυναίκες) να κάνουν τακτικά τις εξετάσεις τους. Αν ο καρκίνος του μαστού ανακαλυφθεί νωρίς, πάντα υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση».



Το 2020 λάβατε τιμητικά και την ελληνική υπηκοότητα. Που μοιράζετε το χρόνο σας όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα;



«Ο χρόνος μου μοιράζεται ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αθήνα. Αγαπώ και τα δύο μέρη, αν και είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους».



Πόσο καιρό σας πήρε να μάθετε ελληνικά και με ποιον τρόπο τα μάθετε;



«Ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά 10 χρόνια πριν με έναν εξαιρετικό δάσκαλο στο Λονδίνο, τον Θωμά Βογιατζή. Έκανα μαθήματα τρεις φορές την εβδομάδα -είχα κολλήσει! Νομίζω ανταμείφθηκα για την προσπάθεια. Ακόμη προσπαθώ να μαθαίνω νέες λέξεις κάθε μέρα».

Αν έπρεπε να πάρετε ένα εισιτήριο άνευ επιστροφής, για ποιον τόπο θα ήταν;



«Η Κρήτη, αρκεί να είχε εισιτήριο και η οικογένειά μου».



Mε ποια ηρωίδα από όλα τα βιβλία σας ταυτίζεστε περισσότερο;



«Θα μπορούσα να έχω μια διαφορετική απάντηση κάθε μέρα -νομίζω αυτή τη στιγμή είμαι πιο κοντά στην Μερσέντες από τον Γυρισμό, που είναι χορεύτρια!».



Είστε μέλος στο κίνημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πρόσφατα η Unesco με επίσημη απόφασή της κάλεσε τη Βρετανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Ελλάδα. Θα ήθελα το σχόλιό σας.

«Αυτή την περίοδο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή των μαρμάρων στον τόπο καταγωγής τους. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό το κύμα θα δυναμώσει κι άλλο και κάποια στιγμή το Βρετανικό Μουσείο θα αναγνωρίσει ότι τα Γλυπτά θα πρέπει να επανενωθούν με την «οικογένειά» τους στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκεται η μισή Mona Lisa σε ένα μουσείο και η άλλη μισή σε κάποιο άλλο. Δεν έχει νόημα σε κανένα επίπεδο».



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.