Πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι σε 1.000 χρόνια: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το σώμα του μέλλοντος

Θα μπορούσε το ανθρώπινο σώμα να μοιάζει εντελώς διαφορετικό στο μέλλον; Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως ναι -και οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Καθώς η τεχνολογία και το περιβάλλον μας εξελίσσονται με αστραπιαίους ρυθμούς, το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με το ανθρώπινο σώμα. Οι τριχοφυΐες, για παράδειγμα, που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, ίσως αποτελέσουν παρελθόν στο μακρινό μέλλον. Ζεστά ρούχα, κλιματιζόμενοι χώροι και αυξημένη υγιεινή καταργούν την ανάγκη για «φυσική» προστασία από το κρύο.

