Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο

Η καινοτομία και η αριστεία δεν έχουν σύνορα – και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ένας νέος από τα Ιωάννινα.

Ο Λευτέρης Δήμος, φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής RoboRave International 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σπουδαία προσωπική στιγμή, αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει νέους επιστήμονες που μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.

Η ομάδα που κατέκτησε τον κόσμο

Ο Λευτέρης Δήμος ηγήθηκε της ATΟΜ Robotics Team, στην οποία συμμετείχαν τρεις ακόμη νεαροί: ο Δημήτρης Αστράς, ο Λευτέρης Σαμιώτης και ο Γιάννης Κοσμίδης – μαθητές Λυκείου από τον Βόλο. Προπονητής τους ήταν ο Θρασύβουλος Φαρμάκης, πρόεδρος της Λέσχης Ρομποτικής.

Η ελληνική ομάδα ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από 200 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος όχι μόνο μαθητές και φοιτητές, αλλά και πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς και επιστήμονες με πολυετή εμπειρία. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες κατάφεραν να επικρατήσουν, αφήνοντας πίσω «κολοσσούς» της τεχνολογίας.

Η πρόκληση και το μυστικό της νίκης

Η κατηγορία στην οποία συμμετείχε η ATOM Robotics Team ήταν το Line Follow 18+. Η αποστολή τους: να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα αυτόνομο ρομπότ, το οποίο θα ακολουθούσε μια διαδρομή και θα μετέφερε 330 μπαλάκια του πινγκ-πονγκ σε έναν πύργο, περνώντας από εξαιρετικά στενά σημεία.

«Επιλέξαμε να δώσουμε έμφαση στην αξιοπιστία του ρομπότ και όχι στην ταχύτητα. Αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό», δήλωσε ο Λευτέρης Δήμος. Το ρομπότ της ομάδας κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία σχεδόν όλες τις δοκιμές – σε αντίθεση με άλλες, πιο «γρήγορες» κατασκευές που απέτυχαν.

Από τα Ιωάννινα στο Πεκίνο

Για τον Λευτέρη Δήμο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα, η εμπειρία στο Πεκίνο ήταν μοναδική. Ο ίδιος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το τεχνολογικό επίπεδο της Κίνας, τονίζοντας ωστόσο: «Αν και διαθέτουμε λιγότερους πόρους και τεχνογνωσία, αποδείξαμε πως δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τις μεγάλες ομάδες. Με επιμονή, δουλειά και ομαδικότητα, μπορούμε να σταθούμε στο ίδιο επίπεδο».

Η σημασία για την Ελλάδα και την Ήπειρο

Η επιτυχία αυτή είναι διπλά σημαντική:

Από τη μία πλευρά, αποτελεί πρεσβευτή της Ελλάδας στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Από την άλλη, αναδεικνύει την Ήπειρο και τα Ιωάννινα ως τόπους που γεννούν νέους με όραμα και δυναμική να διακριθούν διεθνώς.

Σε μια εποχή που η χώρα αναζητά διεξόδους ανάπτυξης μέσα από την τεχνολογία, τέτοιες πρωτιές στέλνουν μήνυμα ελπίδας.

Ρομποτική στην Ελλάδα: Ένα πεδίο με προοπτική

Η ρομποτική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος, χάρη σε ομάδες μαθητών και φοιτητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η επιτυχία του Λευτέρη Δήμου και της ATOM Robotics Team δείχνει ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη, η χώρα μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή της καινοτομίας.

Το ερώτημα που μένει είναι αν η Πολιτεία και τα πανεπιστήμια θα αξιοποιήσουν αυτές τις επιτυχίες, επενδύοντας στην εκπαίδευση STEM, στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας.

Η νίκη του Λευτέρη Δήμου και της ομάδας του στο RoboRave International 2025 είναι ένα απτό παράδειγμα ότι η νέα γενιά της Ελλάδας, με πείσμα και δημιουργικότητα, μπορεί να ξεπεράσει εμπόδια και να διακριθεί στο διεθνές στερέωμα.

Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα έχουν κάθε λόγο να είναι υπερήφανα. Και η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να στηρίξει νέους σαν τον Λευτέρη, που φέρνουν παγκόσμιες πρωτιές στη χώρα.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

