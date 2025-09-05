Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο

Η διάκριση είναι ένα απτό παράδειγμα ότι η νέα γενιά της Ελλάδας, με πείσμα και δημιουργικότητα, μπορεί να ξεπεράσει εμπόδια και να διακριθεί στο διεθνές στερέωμα

Newsbomb

Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καινοτομία και η αριστεία δεν έχουν σύνορα – και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ένας νέος από τα Ιωάννινα.

Ο Λευτέρης Δήμος, φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής RoboRave International 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σπουδαία προσωπική στιγμή, αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει νέους επιστήμονες που μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.

Η ομάδα που κατέκτησε τον κόσμο

Ο Λευτέρης Δήμος ηγήθηκε της ATΟΜ Robotics Team, στην οποία συμμετείχαν τρεις ακόμη νεαροί: ο Δημήτρης Αστράς, ο Λευτέρης Σαμιώτης και ο Γιάννης Κοσμίδης – μαθητές Λυκείου από τον Βόλο. Προπονητής τους ήταν ο Θρασύβουλος Φαρμάκης, πρόεδρος της Λέσχης Ρομποτικής.

Η ελληνική ομάδα ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από 200 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος όχι μόνο μαθητές και φοιτητές, αλλά και πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς και επιστήμονες με πολυετή εμπειρία. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες κατάφεραν να επικρατήσουν, αφήνοντας πίσω «κολοσσούς» της τεχνολογίας.

Η πρόκληση και το μυστικό της νίκης

Η κατηγορία στην οποία συμμετείχε η ATOM Robotics Team ήταν το Line Follow 18+. Η αποστολή τους: να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα αυτόνομο ρομπότ, το οποίο θα ακολουθούσε μια διαδρομή και θα μετέφερε 330 μπαλάκια του πινγκ-πονγκ σε έναν πύργο, περνώντας από εξαιρετικά στενά σημεία.

Ρομποτική ομάδα

«Επιλέξαμε να δώσουμε έμφαση στην αξιοπιστία του ρομπότ και όχι στην ταχύτητα. Αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό», δήλωσε ο Λευτέρης Δήμος. Το ρομπότ της ομάδας κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία σχεδόν όλες τις δοκιμές – σε αντίθεση με άλλες, πιο «γρήγορες» κατασκευές που απέτυχαν.

Από τα Ιωάννινα στο Πεκίνο

Για τον Λευτέρη Δήμο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα, η εμπειρία στο Πεκίνο ήταν μοναδική. Ο ίδιος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το τεχνολογικό επίπεδο της Κίνας, τονίζοντας ωστόσο: «Αν και διαθέτουμε λιγότερους πόρους και τεχνογνωσία, αποδείξαμε πως δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τις μεγάλες ομάδες. Με επιμονή, δουλειά και ομαδικότητα, μπορούμε να σταθούμε στο ίδιο επίπεδο».

Η σημασία για την Ελλάδα και την Ήπειρο

Η επιτυχία αυτή είναι διπλά σημαντική:

  • Από τη μία πλευρά, αποτελεί πρεσβευτή της Ελλάδας στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνολογικής καινοτομίας.
  • Από την άλλη, αναδεικνύει την Ήπειρο και τα Ιωάννινα ως τόπους που γεννούν νέους με όραμα και δυναμική να διακριθούν διεθνώς.

Σε μια εποχή που η χώρα αναζητά διεξόδους ανάπτυξης μέσα από την τεχνολογία, τέτοιες πρωτιές στέλνουν μήνυμα ελπίδας.

Ρομποτική στην Ελλάδα: Ένα πεδίο με προοπτική

Η ρομποτική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος, χάρη σε ομάδες μαθητών και φοιτητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η επιτυχία του Λευτέρη Δήμου και της ATOM Robotics Team δείχνει ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη, η χώρα μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή της καινοτομίας.

Το ερώτημα που μένει είναι αν η Πολιτεία και τα πανεπιστήμια θα αξιοποιήσουν αυτές τις επιτυχίες, επενδύοντας στην εκπαίδευση STEM, στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας.

Η νίκη του Λευτέρη Δήμου και της ομάδας του στο RoboRave International 2025 είναι ένα απτό παράδειγμα ότι η νέα γενιά της Ελλάδας, με πείσμα και δημιουργικότητα, μπορεί να ξεπεράσει εμπόδια και να διακριθεί στο διεθνές στερέωμα.

Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα έχουν κάθε λόγο να είναι υπερήφανα. Και η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να στηρίξει νέους σαν τον Λευτέρη, που φέρνουν παγκόσμιες πρωτιές στη χώρα.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«AI in Schools»: Παρακολουθήστε LIVE την εκδήλωση και τη συζήτηση του πρωθυπουργού με στέλεχος της OpenAI

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

BBC: «Ο καλός ποιμένας» της Αχαΐας από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

17:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο κακοποιοί που μπήκαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν

17:26LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Αυτή είναι η νέα ώρα του «Rouk Zouk»

17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Έπιασε δουλειά με τα «κιτρινόμαυρα» ο Γκρούγιτς – Δείτε βίντεο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Νέα Ιωνία - Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

17:14ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν θα μας σταματήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

17:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει τη ρητορική κατά του Ισραήλ η Αίγυπτος: «Δεν θα ανεχθούμε τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων»

16:58ΦΑΡΜΑΚΟ

«Ταμείο καινοτομίας» και νέος φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας - Επιστολή ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς για τα μωρά που περιπλανιούνταν μόνα τους - Ο πατέρας κατηγορεί τη 12χρονη κουνιάδα

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει η ένταση στην Καραϊβική: Μαχητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ - F-35 στέλνει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ