Έκλεισε η μεγαλύτερη πειρατική ιστοσελίδα αθλητικών μεταδόσεων στον κόσμο

Ο ιστότοπος είχε δεχτεί περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις το τελευταίο έτος

Newsbomb

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο μεγαλύτερος ιστότοπος στον κόσμο για παράνομες ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων έκλεισε, σύμφωνα με μια κορυφαία ομάδα καταπολέμησης της πειρατείας.

Η Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνεργάστηκε με την αστυνομία της Αιγύπτου για να κλείσει τον ιστότοπο Streameast, ο οποίος είχε δεχτεί περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις το τελευταίο έτος.

Ο ιστότοπος επέτρεπε σε εκατομμύρια χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πειρατικές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, όπως αγώνες ποδοσφαίρου της Premier League, αγώνες της Formula One και αγώνες της Major League Baseball.

Ο πρόεδρος της ACE, Charles Rivkin, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια σημαντική νίκη στον αγώνα για τον εντοπισμό, την αποτροπή και την εξάρθρωση των εγκληματιών που διαπράττουν ψηφιακή πειρατεία».

«Με αυτή την ιστορική ενέργεια, έχουμε βελτιώσει την κατάσταση για τα αθλητικά πρωταθλήματα, τις εταιρείες ψυχαγωγίας και τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Βιομηχανία 51 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η αυστηρή καταστολή έρχεται μετά από μια έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος και αποκάλυψε ότι η παράνομη μετάδοση αθλητικών γεγονότων πραγματοποιούνταν σε «βιομηχανική κλίμακα».

Η μετάδοση αθλητικών γεγονότων είναι μια τεράστια βιομηχανία, με τη συνολική αξία των δικαιωμάτων μετάδοσης σε όλο τον κόσμο να ξεπερνά τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια (51 δισεκατομμύρια ευρώ) πέρυσι.

Με την αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων μετάδοσης να μετακυλίεται στους οπαδούς στο σπίτι τους - και σε συνδυασμό με την ανάγκη για συνδρομές σε πολλαπλές πλατφόρμες που μεταδίδουν διαφορετικούς αγώνες - ορισμένοι έχουν καταφύγει σε παράνομες μεταδόσεις.

Σύμφωνα με την ACE, η επισκεψιμότητα των διαφόρων domain της Streameast προερχόταν κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τις Φιλιππίνες και τη Γερμανία.

Το «the Athletic» ανέφερε ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο El-Sheikh Zaid, κοντά στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, από την αστυνομία με την υποψία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανέφερε ότι οι αρχές κατάσχεσαν φορητούς υπολογιστές και smartphone που υποπτεύονταν ότι χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία των ιστότοπων κατά τη διάρκεια μιας εφόδου, καθώς και μετρητά και πιστωτικές κάρτες.

Η αστυνομία βρήκε επίσης συνδέσμους με μια εικονική εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα 5,6 εκατομμυρίων ευρώ από διαφημιστικά έσοδα από το 2010, καθώς και 173.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα.

«Λερναία Ύδρα»

Ο Ed McCarthy, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας αθλητικών μεταδόσεων DAZN Group, χαιρέτισε την κατάργησή της.

«Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα απομύζονταν την αξία των αθλημάτων σε όλα τα επίπεδα και έθετε σε κίνδυνο τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Οι χρήστες που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στους τομείς ή τους ιστότοπους της Streameast θα ανακατευθύνονται πλέον σε μια ιστοσελίδα της ACE που προτείνει κανάλια τα οποία μπορούν να «παρακολουθήσουν νόμιμα», ανέφερε.

Ο Ben Woods, αναλυτής ψυχαγωγίας στη Midia Research, δήλωσε ότι η κατάργηση του ιστότοπου μπορεί να είναι μια νίκη για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αλλά τελικά δεν θα καταφέρει να σταματήσει τη «Λερναία Ύδρα» που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πειρατεία ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων.

Δήλωσε στο BBC ότι το υψηλό κόστος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι για να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα νόμιμα είναι ένα από τα «συνδυαστικά στοιχεία» που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις παράνομες μεταδόσεις.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η νεότερη γενιά των οπαδών του αθλητισμού έχει συνηθίσει να λαμβάνει δωρεάν περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ενδέχεται να μην έχει εργασιακή ασφάλεια ή τα χρήματα για να πληρώσει για την πρόσβαση.

«Η άμεση καταστολή της πειρατείας είναι μόνο ένα μέρος της λύσης», δήλωσε ο κ. Woods.

«Μόνο με την εξερεύνηση τρόπων για να καταστεί ο ζωντανός αθλητισμός πιο προσβάσιμος θα μειωθεί η σημασία αυτού του ζητήματος για τις μεγάλες αθλητικές λίγκες».

