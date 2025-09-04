Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/09).
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αυλαία του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025 και θέλει τη νίκη προκειμένου να εξασφαλίσει την πρωτιά, πριν τους νοκ άουτ αγώνες στην Ρίγα της Λετονίας. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:00
ΕΡΤ2
Βραζιλία – Γαλλία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:00
Novasports Start
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
Novasports 4HD
Γαλλία – Ισλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
ΕΡΤ2
ΗΠΑ – Τουρκία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00
Novasports 2HD
Καζακστάν – Ουαλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
18:00
Novasports 4HD
Ισραήλ – Σλοβενία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15
Novasports Start
Ιταλία – Κύπρος
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00
Novasports Prime
Γεωργία – Τουρκία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Λιθουανία – Μάλτα
UEFA World Cup Qualifiers 2025
20:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:30
Novasports Start, ΕΡΤ1
Ισπανία – Ελλάδα
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports 4HD
Πολωνία – Βέλγιο
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports 6HD
Λουξεμβούργο - Βόρεια Ιρλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 5HD
Λιχτενστάιν – Βέλγιο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Σλοβακία – Γερμανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Ολλανδία – Πολωνία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Βουλγαρία – Ισπανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:30
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
23:30
ΕΡΤ1
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
Μπάσκετ
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ