Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Κρίσιμη "μάχη" για την πρωτιά για την εθνική ομάδα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αυλαία του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025 και θέλει τη νίκη προκειμένου να εξασφαλίσει την πρωτιά , πριν τους νοκ άουτ αγώνες στην Ρίγα της Λετονίας . Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start .

