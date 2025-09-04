Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Με Γιάννη για την πρωτιά και το ευνοϊκό μονοπάτι - Ωρα και κανάλι

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ κοντράρεται με την Ισπανία, με στόχο την πρώτη θέση του ομίλου και ένα μονοπάτι που μπορεί να τη φτάση μέχρι τα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και τη μάχη των μεταλλίων.

Η ώρα που η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας, στη Λεμεσό, για τον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025, έφθασε!

Απόψε (4/9) στις 21:30, η Εθνική ομάδα μπάσκετ θέλει τη νίκη απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση και να ανοίξει ο δρόμος για τη μάχη των μεταλλίων.

Οι Ισπανοί, την ίδια ώρα θα παίζουν τη... ζωή τους στη διοργάνωση, αφού βάσει σεναρίων μπορεί ακόμη και να μείνουν εκτός των «16», μετά την ήττα τους από την Ιταλία την περασμένη Τρίτη (2/9).

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο (εκτός ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με ενοχλήσεις στη μέση) συνδυάστηκε με την πρώτη ήττα της εθνικής στο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού την Τρίτη (2/9).

Μετά τα θετικά αποτελέσματα, απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, κατά σειρά ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο Τζον Ρόμπερσον και ο Έντιν Άτιτς είπαν «όχι» στη «γαλανόλευκη». Η ήττα αυτή έβαλε σε περιπέτειες την Ελλάδα ως προς τη θέση που θα καταλάβει στον 3ο όμιλο και από την οποία θα εξαρτηθεί η ομάδα που θα βρει απέναντί της από τον 4ο όμιλο στο νοκ άουτ χιαστί ματς της φάσης των «16».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πρώτος σκόρερ της Ισπανίας είναι ο πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Σάντι Αλντάμα, με 14,5 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς στο Ευρωμπάσκετ.

Κορυφαίος πασέρ αυτής της νεανικής ομάδας είναι ο 19χρονος πόιντ γκαρντ της Βαλένθια, Σέρχιο ντε Λαρέα, με 4 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Ντάριο Μπριθουέλα, πετυχαίνει 10,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Όσον αφορά στα σενάρια για τις θέσεις που μπορεί να καταλάβει η Εθνική στον 3ο όμιλο ισχύουν τα εξής:

Τα 4 σενάρια για την κατάταξη της Ελλάδας

  • Η Εθνική θα τερματίσει 1η εάν: Νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική.
  • Η Εθνική θα τερματίσει 2η εάν: Χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
  • Η Εθνική θα τερματίσει 3η εάν: Χάσει από την Ισπανία με 28 πόντους διαφορά και πάνω, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
  • Η Εθνική θα τερματίσει 4η εάν: Χάσει από την Ισπανία και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

15:00 Βοσνία-Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ-Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία-Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία-Βέλγιο, Novasports 4

21:30 Ισπανία-Ελλάδα, Novasports Start – ΕΡΤ1

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

  1. Τουρκία 5-0**
  2. Σερβία 4-1**
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»


GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μεγάλη Βρετανία 1-4
  6. Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

  1. Ελλάδα 3-1*
  2. Ιταλία 3-1*
  3. Ισπανία 2-2
  4. Γεωργία 2-2
  5. Βοσνία 2-2
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

  • Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
  • Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
  • Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

  1. Ισραήλ 3-1*
  2. Πολωνία 3-1*
  3. Γαλλία 3-1*
  4. Σλοβενία 2-2*
  5. Βέλγιο 1-3
  6. Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία
2. Τουρκία - Σουηδία
3. Γερμανία - Πορτογαλία
4. Σερβία - Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. C1 - D4
6. D2 - C3
7. C2 - D3
8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)
10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)
12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

