Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ετοιμάζεται για τον «τελικό» κόντρα στην Ισπανία, ο οποίος θα καθορίσει τη θέση της στον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025.

Με νίκη η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη θέση και -πιθανότατα- θα αντιμετωπίσει στους «16» τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία.

Σε αυτή την προσπάθεια για επικράτηση κόντρα στην Ισπανία θα συμβάλλει τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, οι οποίοι απουσίασαν στην ήττα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε μείνει εκτός με ενοχλήσεις στη μέση.

Τη συμμετοχή των δύο παικτών επιβεβαίωσε ο Βασίλης Σπανούλης στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας στη Λεμεσό ενόψει του αγώνα με την Ισπανία, το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού».

Αναλυτικά όσα δήλωσε o προπονητής της Γαλανόλευκης:

“Σε ένα τουρνουά δεν υπάρχει μία ομάδα που να πάει τρένο. Ούτε η Ελλάδα πήγε ποτέ αήττητη. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Κάπου περιμέναμε να έρθει ένα κακό παιχνίδι. Πολλές φορές μία ήττα στη φάση των ομίλων είναι καλύτερη από το να την κάνεις αργότερα”.

Για το αν είναι τελικός το ματς με την Ισπανία: “Τελικός δεν είναι, γιατί άμα χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, που θέλουμε να κερδίσουμε. Όπως ήταν σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα”.

Για τον τομέα των ριμπάουντ: “Πιστεύω ότι η Ισπανία ούτε εκείνη κάνει καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Η ομάδα μας πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά. Πρέπει να είμαστε καλύτερα μέσα στη ρακέτα. Πρέπει κι εγώ να βρω τον τρόπο με τις περιστροφές και τον τρόπο που αμυνόμαστε να έχω πιο πολλά παιδιά μέσα στη ρακέτα. Εμπιστεύομαι τα παιδιά”.

Για την Ισπανία: “Είναι μία ανανεωμένη ομάδα. Έχουν σαν κινητήριο μοχλό τον Αλδάμα και τον Μπριθουέλα. Έχουν τον Μπίλι Ερνανγνκόμεθ στη ρακέτα. Έχουν έμπειρα παιδιά, όπως ο Χουάντσο, ο Πραντίγια. Έχουν δύο 19χρονους στη θέση του πλέι μέικερ. Είναι μία ομάδα που πάντα έχει φανέλα. Η Εθνική Ισπανίας είναι Εθνική Ισπανίας”.

Για το αν κοιτάζει τον όμιλο του Κατόβιτσε: “Το μόνο που κοιτάω είναι ο εαυτός μας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα”.

Για το ότι το ματς είναι τελικός για την Ισπανία: “Δεν με ενδιαφέρει το πώς σκέφτεται η Ισπανία. Δεν είναι τελικός για εμάς που κρίνει αν θα προκριθούμε ή όχι. Θέλουμε να τερματίσουμε με νίκη στον όμιλο”.

Για το ματς με τη Βοσνία: “Αναλύσαμε το παιχνίδι, είδαμε τι δεν κάναμε καλά. Δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος, αλλά υπάρχει το να βλέπεις τα λάθη σου, να βελτιώνεσαι”.

Για το ότι δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε εκείνο το ματς: “Το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη αποφασίσαμε αυτό το πράγμα για το καλό το δικό του. Ο Γιάννης είναι έτοιμος. Πρέπει να σκεφτόμαστε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γιατί έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας λογική στο πλάνο μας και θα την ακολουθήσουμε”.

Για το πόσο επηρέασε την ομάδα η απουσία του: “Όταν χτίζεις μία ομάδα, τη χτίζεις με τα υλικά που έχεις. Εγώ την ομάδα την έχω χτίσει με τον Γιάννη. Είναι σαν να βγάλεις από τη Σλοβενία τον Ντόντσιτς, ή από τη Σερβία τον Γιόκιτς, ή από την Τουρκία τον Σενγκούν. Πιστεύω είμαστε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε όλοι μαζί. Όταν δουλεύεις για να είμαστε όλοι μαζί και μετά δεν παίζεις σαν να είμαστε όλοι μαζί, είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να αφομοιώσουν αυτό το πράγμα”.

Από την πλευρά του ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας για το επικείμενο ματς, τόνισε:

Για το συμπέρασμα της ήττας απέναντι στη Βοσνία:“Έχουμε δει ποιο είναι το συμπέρασμα από το ματς κόντρα στη Βοσνία, το σημαντικό τώρα είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν θα βοηθήσει να υπεραναλύσουμε το τι δεν πήγε καλά σε μία ήττα. Είδαμε αυτά που έπρεπε να δούμε, είδαμε αρκετά πράγματα, τα πιο πολλά είναι εμφανή και τα γνωρίζετε όλοι. Σίγουρα τα επιθετικά ριμπάουντ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά τώρα προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι.”

Για την προϊστορία των δύο ομάδων: “Νομίζω είναι παγίδα να δούμε το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία διαφορετικά απ’ ότι πρέπει να το δούμε. Είναι ένα παιχνίδι για την πρώτη θέση, ανεξαρτήτως αντιπάλου και προϊστορίας. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πρώτοι. Δεν υπάρχουν εδώ ούτε παιχνίδια εκδίκησης, είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για το αποτέλεσμα και τη νίκη.”

Για τα συμπεράσματα που έχουν βγάλει για την Ισπανία μέχρι τώρα: “Σίγουρα είναι μία νέα ομάδα, συγκριτικά με το τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από άποψης ονομάτων. Παρ’όλα αυτά δεν παύει το ισπανικό μπάσκετ να είναι μία σχολή, η οποία έχει αμέτρητες επιτυχίες. Είναι οι κάτοχοι του τροπαίου από το προηγούμενο EuroBasket, οπότε είναι μία ομάδα που δεν πρέπει να τη διαγράψεις και πρέπει να την προσεγγίσεις με τον απαιτούμενο σεβασμό, όπως όλες τις ομάδες, ούτε με περισσότερο, ούτε με λιγότερο. Εμείς πρέπει να δούμε πως θα είμαστε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι για την πρώτη θέση.”

Για τη σωματική κατάσταση μετά τον τραυματισμό του: “Να ευχαριστήσω δημόσια όλο το ιατρικό τιμ και τους φυσικοθεραπευτές, έχουμε κάνει από χθες το βράδυ αρκετές θεραπείες, αρκετά χαπάκια και σιγά-σιγά από αύριο θέλω να πιστεύω πως θα είμαι καλά.”

Για τα πράγματα που ενοχλούν περισσότερο την Εθνική Ομάδα: “Δεν θα μπω στη διαδικασία να παίξω αυτό το παιχνίδι, γιατί μόνο χαμένοι μπορούμε να βγούμε. Είπα από την πρώτη μέρα ότι εμείς είμαστε εδώ να εκπροσωπήσουμε όλη την Ελλάδα, όχι πέντε ή δέκα, σε όσους πιστεύουν σε εμάς. Είμαστε εδώ, φοράμε την ελληνική σημαία μπροστά από το στήθος κι αυτό σηματοδοτεί κάτι. Δεν έχει έρθει να παίξει ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Ντίνος, ο Γιαννούλης, έχουν έρθει δώδεκα παίκτες της Εθνικής Ομάδας να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Εκεί τελειώνουν όλα.”

Για το ποιος προχωράει μπροστά σε ένα τουρνουά: “Νομίζω το έχει πει κι ο κόουτς πάρα πολλές φορές από την αρχή της προετοιμασίας, η ομάδα που συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα τουρνουά, να ελαχιστοποιεί τα αδύναμα σημεία της, αυτή έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παραπέρα στο τουρνουά. Πέρα από αυτό, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που μπορεί να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να είναι μία μέρα, μία φάση που μπορεί να αλλάξει το μομέντουμ ή ένα τουρνουά αντίστοιχα.”

Για το πως βλέπει την Ισπανία ως αντίπαλο: “Φυσικά, παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί να έχει δύο εκβάσεις: Ή θα έχεις περισσότερη πίεση ή θα είσαι πιο αποφασισμένος. Δεδομένου ότι η ισπανική σχολή έχει πετύχει τόσα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, επειδή έχουν μία πιο νεανική ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν έμπειρους παίκτες που έχουν κατακτήσει το EuroBasket, οπότε θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι αντιμετωπίζοντας την Ισπανία ως έναν σοβαρό αντίπαλο και θα παλέψουμε για τη νίκη.”