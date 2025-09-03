Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας
Δείτε τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Eurobasket 2025 και τις πιθανές διασταυρώσεις που ενδιαφέρουν την Εθνική ομάδα μπάσκετ.
Ο δεύτερος όμιλος του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας και μαζί του βγήκαν και τα πρώτα δύο ζευγάρια της φάσης των «16».
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια κέρδισε την πρώτη θέση με 5 νίκες και θα αντιμετωπίσει την 4η του Α' ομίλου, Πορτογαλία, ενώ η Λιθουανία των σημαντικών προβλημάτων θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα της τελικής φάσης, Λετονία.
Αυτό το ζευγάρι, μάλιστα, ενδέχεται να απασχολήσει και την Εθνική Ελλάδας, εφόσον νικήσει την Πέμπτη (4/9) την Ισπανία και εξασφαλίσει την πρωτιά στον Δ' όμιλο. Κι αυτό γιατί αν συμβεί το παραπάνω σενάριο και ξεπεράσει εν συνεχεία και το εμπόδιο στους «16» (Σλοβενία ή Ισραήλ εφόσον είναι πρώτη), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων.
Βέβαια, αν η Ελλάδα δεν κερδίσει την Ισπανία, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν.
Τα πρώτα ζευγάρια των «16»:
Γερμανία - Πορτογαλία
Λιθουανία - Λετονία
Τουρκία/Σερβία - Σουηδία
Τουρκία/Σερβία - Φινλανδία
Δείτε παρακάτω τις έως τώρα βαθμολογίες και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια.
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET
GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)
- Τουρκία 4-0**
- Σερβία 4-0**
- Λετονία 3-2*
- Πορτογαλία 2-3*
- Εσθονία 1-4
- Τσεχία 0-5
*Προκρίθηκε στους «16»
** Σε εξέλιξη του Τουρκία-Σερβία που θα κρίνει την πρώτη και τη δεύτερη θέση του ομίλου.
GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
- Γερμανία 5-0*
- Λιθουανία 4-1*
- Φινλανδία 3-2*
- Σουηδία 1-4*
- Μεγάλη Βρετανία 1-4
- Μαυροβούνιο 1-4
* Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)
5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία - Γεωργία (15:00)
Ιταλία - Κύπρος (18:15)
Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1*
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Βοσνία 2-2
- Κύπρος 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)
5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Ισραήλ 3-1*
- Πολωνία 3-1*
- Γαλλία 3-1*
- Σλοβενία 2-2*
- Βέλγιο 1-3
- Ισλανδία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία
2. Α1 - Β4
3. Γερμανία - Πορτογαλία
4. Α2 -Β3
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. C1 - D4
6. D2 - C3
7. C2 - D3
8. D1 - C4
*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)
10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)
12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)