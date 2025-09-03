Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας

Δείτε τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Eurobasket 2025 και τις πιθανές διασταυρώσεις που ενδιαφέρουν την Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας
EPA/TOMS KALNINS
Ο δεύτερος όμιλος του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας και μαζί του βγήκαν και τα πρώτα δύο ζευγάρια της φάσης των «16».

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια κέρδισε την πρώτη θέση με 5 νίκες και θα αντιμετωπίσει την 4η του Α' ομίλου, Πορτογαλία, ενώ η Λιθουανία των σημαντικών προβλημάτων θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα της τελικής φάσης, Λετονία.

Αυτό το ζευγάρι, μάλιστα, ενδέχεται να απασχολήσει και την Εθνική Ελλάδας, εφόσον νικήσει την Πέμπτη (4/9) την Ισπανία και εξασφαλίσει την πρωτιά στον Δ' όμιλο. Κι αυτό γιατί αν συμβεί το παραπάνω σενάριο και ξεπεράσει εν συνεχεία και το εμπόδιο στους «16» (Σλοβενία ή Ισραήλ εφόσον είναι πρώτη), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων.

Βέβαια, αν η Ελλάδα δεν κερδίσει την Ισπανία, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν.

Τα πρώτα ζευγάρια των «16»:

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία/Σερβία - Σουηδία

Τουρκία/Σερβία - Φινλανδία

Δείτε παρακάτω τις έως τώρα βαθμολογίες και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

  1. Τουρκία 4-0**
  2. Σερβία 4-0**
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

** Σε εξέλιξη του Τουρκία-Σερβία που θα κρίνει την πρώτη και τη δεύτερη θέση του ομίλου.


GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μεγάλη Βρετανία 1-4
  6. Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

  1. Ελλάδα 3-1*
  2. Ιταλία 3-1*
  3. Ισπανία 2-2
  4. Γεωργία 2-2
  5. Βοσνία 2-2
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

  • Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
  • Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
  • Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

  1. Ισραήλ 3-1*
  2. Πολωνία 3-1*
  3. Γαλλία 3-1*
  4. Σλοβενία 2-2*
  5. Βέλγιο 1-3
  6. Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία
2. Α1 - Β4
3. Γερμανία - Πορτογαλία
4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. C1 - D4
6. D2 - C3
7. C2 - D3
8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)
10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)
12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

