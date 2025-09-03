Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας

Ο δεύτερος όμιλος του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας και μαζί του βγήκαν και τα πρώτα δύο ζευγάρια της φάσης των «16».

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια κέρδισε την πρώτη θέση με 5 νίκες και θα αντιμετωπίσει την 4η του Α' ομίλου, Πορτογαλία, ενώ η Λιθουανία των σημαντικών προβλημάτων θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα της τελικής φάσης, Λετονία.

Αυτό το ζευγάρι, μάλιστα, ενδέχεται να απασχολήσει και την Εθνική Ελλάδας, εφόσον νικήσει την Πέμπτη (4/9) την Ισπανία και εξασφαλίσει την πρωτιά στον Δ' όμιλο. Κι αυτό γιατί αν συμβεί το παραπάνω σενάριο και ξεπεράσει εν συνεχεία και το εμπόδιο στους «16» (Σλοβενία ή Ισραήλ εφόσον είναι πρώτη), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων.

Βέβαια, αν η Ελλάδα δεν κερδίσει την Ισπανία, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν.

Τα πρώτα ζευγάρια των «16»:

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία/Σερβία - Σουηδία

Τουρκία/Σερβία - Φινλανδία

Δείτε παρακάτω τις έως τώρα βαθμολογίες και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Τουρκία 4-0** Σερβία 4-0** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

** Σε εξέλιξη του Τουρκία-Σερβία που θα κρίνει την πρώτη και τη δεύτερη θέση του ομίλου.



GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1* Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ισραήλ 3-1* Πολωνία 3-1* Γαλλία 3-1* Σλοβενία 2-2* Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία

2. Α1 - Β4

3. Γερμανία - Πορτογαλία

4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)