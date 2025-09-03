Εurobasket 2025: Ισοπεδωτική η Γερμανία και άνετη πρωτιά κόντρα στη Φινλανδία

Οι οικοδεσπότες του Group B Φινλανδοί, ήλπιζαν πως θα μπορέσουν να κάνουν την έκπληξη κόντρα στη Γερμανία. Όμως η παγκόσμια πρωταθλήτρια απέδειξε για ακόμη μια φορά, για ποιο λόγο θεωρείται απ’ τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό στο Eurobasket. «Ισοπεδώνοντας» τους Σκανδιναβούς με 91-61. Αποτέλεσμα το οποίο εξασφαλίζει την πρωτιά στους Γερμανούς και έστειλε στην 3η θέση τους Φινλανδούς.

Έτσι, στα νοκ άουτ η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και φυσικά είναι το ακλόνητο φαβορί για να συνεχίσει στη διοργάνωση. Οι Φινλανδοί από την άλλη, θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του Τουρκία-Σερβία (ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία). «Κλείδωσε» και το ζευγάρι Λιθουανία-Λετονία μετά από το αποτέλεσμα αυτό.

Το ματς είχε σασπένς μόνο για ένα δεκάλεπτο (21-19 οι Γερμανοί). Από εκεί και πέρα… το φαβορί πάτησε το γκάζι και χάθηκε από τα μάτια των γηπεδούχων. Φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και πάνω από τους 30 πόντους.

Κορυφαίος των νικητών ήταν Φραντς Βάγκνερ με 23 πόντους. Ο Σρέντερ ακολούθησε με 16. Για τους Φινλανδούς ο Ενκαμούα πέτυχε 16, με τον Μάρκανεν να μένει μόλις στους 11.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.