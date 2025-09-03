Eurobasket 2025: Ματσάρα στη Ρίγα, η Τουρκία «λύγισε» τη Σερβία και πήρε την πρωτιά

Η εκπληκτική Τουρκία στο Eurobasket 2025, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως δικαίως συγκαταλέγεται στα φαβορί της διοργάνωσης. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με μπροστάρηδες τους Σεγκούν, Λάρκιν και τον Όσμαν του Παναθηναϊκού AKTOR, επικράτησε στο ντέρμπι του Group A της Σερβίας με 95-90. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου κάνοντας το 5/5. Αφήνοντας τους Σέρβους δεύτερους.

Έτσι, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στα νοκ άουτ, ενώ οι Σέρβοι θα παίξουν με την Φινλανδία. Την ίδια ώρα, ανοίγει ο δρόμος για ελληνοτουρκική «μάχη» στην περίπτωση που η χώρα μας και οι Τούρκοι φτάσουν στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Το ματς στη Ρίγα ήταν πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να δίνουν ρεσιτάλ ταλέντου και επιθετικής ικανότητας. Τα προβαδίσματα έφτασαν μέχρι τους 6 πόντους για τους «μονομάχους», σε ματς για γερά νεύρα σε όλη τη διάρκειά του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο εκπληκτικός Αλπερέν Σεγκούν με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Λάρκιν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση με 23 πόντους (5/8 τρίποντα), ενώ εξαιρετικός σε ακόμη ένα ματς ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 16 πόντους (4/7 τρίποντα).

Για τους Σέρβους, ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Γκούντουριτς ακολούθησε με 12, ο Πετρούσεφ είχε 11 και οι Στέφαν και Νίκολα Γιόβιτς από 10.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90

