Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: «Έκλεισε» θέση στα playoffs ο Αστέρας AKTOR – Τα σενάρια πριν το φινάλε

Η «λευκή» ισοπαλία στο Ηρακλής – Παναιτωλικός, επέστρεψε στον Αστέρα AKTOR να «κλειδώσει» την παρουσία του στα playoffs στο Κύπελλο Ελλάδας - Η βαθμολογία κι η τελευταία αγωνιστική της League Phase 

Αστέρας AKTOR
Eurokinissi Sports
Η ομάδα της Τρίπολης προστέθηκε στις ομάδες που έχουν εξασφαλισμένη θέση στα νοκ άουτ ματς.

Οι ομάδες που έχουν περάσει σε προημιτελικά ή playoffs είναι οι: Λεβαδειακός, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά κι Αστέρας AKTOR

Ο Παναιτωλικός μετά το 0-0 με τον Ηρακλή «αγκάλιασε» την πρόκριση, καθώς του αρκεί να μην κερδίσει ο «γηραιός» την τελευταία αγωνιστική, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το «τρίποντο» για να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην τετράδα, η οποία δίνει απευθείας την πρόκριση στα προημιτελικά. Μάλιστα, με νίκη εξασφαλίζουν και την πρώτη θέση στη League Phase.

Νίκη για να βρεθεί απευθείας στους «8» θέλει κι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται στην Καβάλα, με αντίπαλο την τοπική ομάδα. Αν νικήσει με δύο γκολ διαφορά θα προσπεράσει την ΑΕΚ, ενώ θέλει τέσσερα γκολ διαφορά για να αφήσει από κάτω του και τον Λεβαδειακό, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την παρουσία του στα νοκ άουτ, αλλά του αρκεί η νίκη επί της Μαρκό την τελευταία αγωνιστική.

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Λεβαδειακός 4 12

2. ΑΕΚ 4 12

3. Άρης 4 10

4. Ολυμπιακός 3 9

---------------------------------

5. ΟΦΗ 4 9

6. Παναθηναϊκός 3 9

7. Βόλος 4 7

8. Ατρόμητος Αθηνών 4 7

9. Κηφισιά 4 5

10. Αστέρας Τρίπολης 4 4

11. Παναιτωλικός 4 4

12. ΠΑΟΚ 3 4

----------------------------------

13. Ηρακλής 3 4

14. Athens Kallithea FC 4 3

15. Ελλάς Σύρου 4 3

16. Μαρκό 3 1

17. Καβάλα 3 1

18. ΑΕΛ 4 1

19. Ηλιούπολη 4 0

20. Αιγάλεω 1931 4 0

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

  • Βόλος – Αιγάλεω 6-0
  • Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
  • Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
  • Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
  • ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
  • Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
  • ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
  • Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
  • Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0

Η τελευταία αγωνιστική (17/12)

  • 15:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός
  • 15:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
  • 15:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

  1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
  2. Η καλύτερη επίθεση
  3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
  4. Οι περισσότερες νίκες
  5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
  6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Οι διασταυρώσεις στα μπαράζ

  • Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο
  • Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο
  • Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο
  • Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών

  • 1ος προημιτελικός: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
  • 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
  • 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
  • 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

  • 1ος ημιτελικός: Ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.
  • 2ος ημιτελικός: Ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου

