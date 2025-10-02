Το ρομπότ «αράχνη» εκτυπώνει σπίτια 3D σε μια νύχτα - Ίσως η λύση στη στεγαστική κρίση της Γης

Tο μεγάλο εξάποδο ρομπότ φέρεται να μπορεί να εκτυπώσει 3D ένα σπίτι 200 τετραγωνικών μέτρων σε 24 ώρες

Newsbomb

Το ρομπότ «αράχνη» εκτυπώνει σπίτια 3D σε μια νύχτα - Ίσως η λύση στη στεγαστική κρίση της Γης
screenshot
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα προηγμένο ρομπότ που μοιάζει με αράχνη ίσως μπορεί να αντιμετωπίσει, κατά κάποιο τρόπο τη στεγαστική κρίση στη γη και ενδεχομένως να βοηθήσει στην οικοδόμηση στη Σελήνη στο μέλλον.

Η Charlotte, όπως ονομάζεται αναπτύχθηκε από τις αυστραλιανές εταιρείες Crest Robotics και Earthbuilt Technology.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο εξάποδο ρομπότ μπορεί να εκτυπώσει 3D ένα σπίτι 200 τετραγωνικών μέτρων σε 24 ώρες.

Η Charlotte συνδυάζει ρομποτική και 3D εκτύπωση για να μετατρέψει τις πρώτες ύλες απευθείας σε δομικούς τοίχους.

Επίλυση της στεγαστικής κρίσης στη Γη

Το υψηλό κόστος και η αργή ταχύτητα στην τυπική κατασκευή αποτυγχάνουν να καλύψουν τη ζήτηση, γεγονός που βαθαίνει τη στεγαστική κρίση.

Η Charlotte, ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει αυτή την τάση παρέχοντας επιλογές κατασκευής υψηλής κλίμακας και ταχύτητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρίας, το ρομπότ είναι προϊόν των προηγμένων δυνατοτήτων της Crest Robotics σε συνδυασμό με τα συστήματα εξώθησης και συμπίεσης της Earthbuilt Technology.

«Προσαρτημένο στο σύστημα εξώθησης της Charlotte, το σύστημα εξώθησης της Earthbuilt θα συλλέγει άμεσα διαθέσιμα υλικά όπως άμμο, γη και απόβλητα όπως θρυμματισμένα τούβλα, τα οποία στη συνέχεια δένονται σε ύφασμα και συμπιέζονται για να σχηματίσουν τα στρώματα ενός κτιρίου», περιέγραψε ο ιστότοπος.

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Charlotte είναι παρόμοια με την τεχνική βιώσιμης δόμησης που είναι γνωστή ως Earthbagging. Συσκευάζει χαλαρό υλικό σε μεγάλους σωλήνες ή σακούλες και στη συνέχεια συμπιέζεται για να δημιουργήσει στρώματα τοίχου.

Σεληνιακή κατασκευή

Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές αυτού του ρομπότ είναι η κατασκευή στη Σελήνη.

Καθώς η NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες προετοιμάζονται να δημιουργήσουν μια βιώσιμη παρουσία στον φυσικό δορυφόρο της Γης, οι αστροναύτες θα αντιμετωπίσουν το τεράστιο έργο της κατασκευής σεληνιακών οικοτόπων.

Ο σχεδιασμός του ρομπότ με έξι πόδια, που μοιάζει με αράχνη, είναι μια σημαντική μηχανική λύση για αυτήν την ανάπτυξη εκτός Γης.

Στις διαστημικές εκτοξεύσεις, κάθε κιλό και κυβικό εκατοστό είναι πολύτιμο.

Η ελαφριά δομή του Charlotte του επιτρέπει να διπλώνει συμπαγή για μεταφορά, καταφέρνοντας να συσκευάσει τη μέγιστη κατασκευαστική ικανότητα σε μια εξαιρετικά φορητή πλατφόρμα.

Συγκριτικά, οι τυπικοί μεγάλοι 3D εκτυπωτές χρειάζονται τεράστιες γέφυρες (μη πρακτικές για διαστημικά ταξίδια).

Εάν όλα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί, η Charlotte θα μπορούσε να προωθήσει την αυτόνομη τεχνολογία κατασκευής στη Γη και τη Σελήνη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αξίζει 500 δισ. δολάρια - Nέο ορόσημο πλούτου

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι κορυφές του Ολύμπου «ντύθηκαν» στα λευκά – Χιόνια και θερμοκρασίες υπό του μηδενός

09:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων - Βήμα βήμα η διαδικασία

09:28TRAVEL

Από τις ακτές της Αδριατικής μέχρι τις κορυφές των Άλπεων: Η ποδηλατική διαδρομή που υπόσχεται να γίνει μία από τις πιο θεαματικές εμπειρίες μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη

09:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ρομπότ «αράχνη» εκτυπώνει σπίτια 3D σε μια νύχτα - Ίσως η λύση στη στεγαστική κρίση της Γης

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Πάβελ Ντουρόφ: H μητέρα των παιδιών του Mr Telegram ξεφορτώνεται την περιουσία της στη Ρωσία

09:10ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ρωσία βρήκε την «αχίλλειο πτέρνα» των δυτικών Patriot - Πώς αλλάζει το παιχνίδι στον πόλεμο της Ουκρανίας

09:05LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Γιάννης Μπέζος για τους "δημοσιοσχεσίστες" ηθοποιούς - «Αυτά είναι "κονσομασιόν", κακή εκδοχή της showbiz»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη και Ρεάλ-Ολυμπιακός

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πλημμύρισαν χώροι στη Γεωπονική σχολή από την κακοκαιρία

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Λάουρα Κοβέσι: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ανοίγει τα «χαρτιά» της μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Γενική απεργία και μαζικές κινητοποιήσεις για την αναχαίτηση του στολίσκου για τη Γάζα

08:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δηλώθηκε χωράφι στη Μακεδονία με τρία ΑΦΜ

08:41WHAT THE FACT

Το κορίτσι που ταξιδεύει νοερά στον χρόνο γοητεύει τους επιστήμονες

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό

08:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Έπεσε ηρωικά» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα τιμολόγια για τον Οκτώβριο

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα μετά την έντονη βροχόπτωση – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών

08:31LIFESTYLE

Κιθ Έρμπαν: Η αμηχανία σε ερώτηση για τη Νικόλ Κίντμαν λίγο πριν ανακοινωθεί το διαζύγιό τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι

09:10ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ρωσία βρήκε την «αχίλλειο πτέρνα» των δυτικών Patriot - Πώς αλλάζει το παιχνίδι στον πόλεμο της Ουκρανίας

08:13ΚΟΣΜΟΣ

March to Gaza: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» στα ανοιχτά της Γάζας

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

09:05LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Γιάννης Μπέζος για τους "δημοσιοσχεσίστες" ηθοποιούς - «Αυτά είναι "κονσομασιόν", κακή εκδοχή της showbiz»

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 112 ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Πότε θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αττική – Κίνδυνος για πλημμύρες – Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εικονικά τιμολόγια: Το modus operandi της σπείρας, οι εταιρείες βιτρίνες, ο φυλακισμένος συνεργάτης του αρχηγού, το ΕΣΠΑ και η εμπλοκή Κοκλώνη

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς, πρέπει να ξέρεις πού θα ψάξεις όμως» - Τι αποκαλύπτει στο Newsbomb κυνηγών σπάνιων αντικειμένων

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την επέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν – Μαρτυρίες Ελλήνων

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Πάβελ Ντουρόφ: H μητέρα των παιδιών του Mr Telegram ξεφορτώνεται την περιουσία της στη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ