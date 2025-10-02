Το ρομπότ «αράχνη» εκτυπώνει σπίτια 3D σε μια νύχτα - Ίσως η λύση στη στεγαστική κρίση της Γης

Ένα προηγμένο ρομπότ που μοιάζει με αράχνη ίσως μπορεί να αντιμετωπίσει, κατά κάποιο τρόπο τη στεγαστική κρίση στη γη και ενδεχομένως να βοηθήσει στην οικοδόμηση στη Σελήνη στο μέλλον.

Η Charlotte, όπως ονομάζεται αναπτύχθηκε από τις αυστραλιανές εταιρείες Crest Robotics και Earthbuilt Technology.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο εξάποδο ρομπότ μπορεί να εκτυπώσει 3D ένα σπίτι 200 τετραγωνικών μέτρων σε 24 ώρες.

Η Charlotte συνδυάζει ρομποτική και 3D εκτύπωση για να μετατρέψει τις πρώτες ύλες απευθείας σε δομικούς τοίχους.

Επίλυση της στεγαστικής κρίσης στη Γη

Το υψηλό κόστος και η αργή ταχύτητα στην τυπική κατασκευή αποτυγχάνουν να καλύψουν τη ζήτηση, γεγονός που βαθαίνει τη στεγαστική κρίση.

Η Charlotte, ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει αυτή την τάση παρέχοντας επιλογές κατασκευής υψηλής κλίμακας και ταχύτητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρίας, το ρομπότ είναι προϊόν των προηγμένων δυνατοτήτων της Crest Robotics σε συνδυασμό με τα συστήματα εξώθησης και συμπίεσης της Earthbuilt Technology.

«Προσαρτημένο στο σύστημα εξώθησης της Charlotte, το σύστημα εξώθησης της Earthbuilt θα συλλέγει άμεσα διαθέσιμα υλικά όπως άμμο, γη και απόβλητα όπως θρυμματισμένα τούβλα, τα οποία στη συνέχεια δένονται σε ύφασμα και συμπιέζονται για να σχηματίσουν τα στρώματα ενός κτιρίου», περιέγραψε ο ιστότοπος.

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Charlotte είναι παρόμοια με την τεχνική βιώσιμης δόμησης που είναι γνωστή ως Earthbagging. Συσκευάζει χαλαρό υλικό σε μεγάλους σωλήνες ή σακούλες και στη συνέχεια συμπιέζεται για να δημιουργήσει στρώματα τοίχου.

Σεληνιακή κατασκευή

Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές αυτού του ρομπότ είναι η κατασκευή στη Σελήνη.

Καθώς η NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες προετοιμάζονται να δημιουργήσουν μια βιώσιμη παρουσία στον φυσικό δορυφόρο της Γης, οι αστροναύτες θα αντιμετωπίσουν το τεράστιο έργο της κατασκευής σεληνιακών οικοτόπων.

Ο σχεδιασμός του ρομπότ με έξι πόδια, που μοιάζει με αράχνη, είναι μια σημαντική μηχανική λύση για αυτήν την ανάπτυξη εκτός Γης.

Στις διαστημικές εκτοξεύσεις, κάθε κιλό και κυβικό εκατοστό είναι πολύτιμο.

Η ελαφριά δομή του Charlotte του επιτρέπει να διπλώνει συμπαγή για μεταφορά, καταφέρνοντας να συσκευάσει τη μέγιστη κατασκευαστική ικανότητα σε μια εξαιρετικά φορητή πλατφόρμα.

Συγκριτικά, οι τυπικοί μεγάλοι 3D εκτυπωτές χρειάζονται τεράστιες γέφυρες (μη πρακτικές για διαστημικά ταξίδια).

Εάν όλα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί, η Charlotte θα μπορούσε να προωθήσει την αυτόνομη τεχνολογία κατασκευής στη Γη και τη Σελήνη.