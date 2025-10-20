Γιατί τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης;

Αν τις τελευταίες μέρες το feed σου μοιάζει πιο σουρεαλιστικό από ποτέ, δεν είναι η ιδέα σου. Από νεογέννητα που βγαίνουν τρέχοντας από το μαιευτήριο μέχρι γάτες που πετούν πάνω σε ανεμοστρόβιλους, το διαδίκτυο ζει μια νέα ψηφιακή φρενίτιδα -αυτή της τεχνητής νοημοσύνης σε βίντεο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας