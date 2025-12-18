Ρωσία: Ο άνθρωπος που είπε «όχι» στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Αν και πιστός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου για τρεις δεκαετίες, ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής γραφείου του Πούτιν έσπασε τελικά τη σιωπή του για το ζήτημα της Ουκρανίας. Η παραίτησή του αποκαλύπτει τις εσωτερικές ρωγμές στο Κρεμλίνο.

Σε ηλικία 67 ετών, ο Κοζάκ, γεννημένος στο Κίροβογκραντ της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας της Ουκρανίας, ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές του Πούτιν. Η πορεία του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, όταν εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στη διοίκηση της Αγίας Πετρούπολης.

Όπως πολλοί ηγέτες, ο Πούτιν εκτιμά την πίστη ως υπέρτατη αξία. Όταν ανέλαβε την εξουσία το 1999 μετά την ξαφνική παραίτηση του Μπόρις Γέλτσιν, δεν ξέχασε τον Κοζάκ. Στη συνέχεια, ο Κοζάκ ανέλαβε σημαντικές θέσεις, μεταξύ άλλων τη διαχείριση της κρίσης Μολδαβίας–Υπερδνειστερίας, τη διοίκηση του Νοτίου Ομοσπονδιακού Διαμερίσματος και το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το 2008 έγινε αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, εποπτεύοντας μεταξύ άλλων την εκστρατεία επανεκλογής του Πούτιν και συντονίζοντας την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Παρά τις υψηλές ευθύνες και τις επιτυχίες του, η απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 προκάλεσε ρήγμα ανάμεσά τους.

Ο Κοζάκ προειδοποίησε για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της σύρραξης, όπως την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Παρά τις εισηγήσεις του για διαπραγματεύσεις και ειρηνική λύση, ο Πούτιν αγνόησε τις προτάσεις του και τον περιόρισε από τη διαχείριση των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος παραμένει ένας από τους ελάχιστους συμβούλους του Κρεμλίνου που «δεν κρύβει τη γνώμη του». Η παραίτησή του, αν και ήσυχη, αναδεικνύει τη βαθιά ρωγμή στην ηγετική ελίτ της Ρωσίας, η οποία αμφισβητεί πλέον το υψηλό κόστος της στρατιωτικής εκστρατείας στην Ουκρανία σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικούς πόρους.

Το μήνυμα του Πούτιν είναι σαφές: κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο στην εμμονή του για την Ουκρανία.

Πηγή: Le Point

