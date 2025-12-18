Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (21/12)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3003) της Πέμπτης (18/12) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 12, 14, 15, 17 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00

Την Κυριακή (21/12) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.600.000 ευρώ.

