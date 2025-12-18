Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (21/12)
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ
Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3003) της Πέμπτης (18/12) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 12, 14, 15, 17 και Τζόκερ ο αριθμός 2.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00
Την Κυριακή (21/12) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.600.000 ευρώ.
