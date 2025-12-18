ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 9 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ρίολο Αχαΐας, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» & «Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο 1ο ημίχρονο» σε 5 αγώνες από τη La Liga, τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, έπαιξε το σύστημα 3-4-5 και κέρδισε 16.012,79 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο ΣΚΟΡ 4, από την 4 η ιπποδρομία του Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.608,17 ευρώ.