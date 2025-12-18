Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια του νησιού

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών διεξήγαγε το Λιμενικό το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στα νότια της Κρήτης.

Η πρώτη αφορούσε βάρκα η οποία εντοπίστηκε ανοιχτά των Καλών Λιμένων, στο νομό Ηρακλείου, στην οποία επέβαιναν 37 μετανάστες.

Η δεύτερη διάσωση για την οποία κινητοποιήθηκαν οι Λιμενικοί βρέθηκε σε κοντινή τοποθεσία και συγκεκριμένα στην Καραβόβρυση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μεταξύ των 53 επιβαινόντων ήταν πέντε γυναίκες, εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι και έγκυος, καθώς επίσης κι ένα μωρό περίπου 12 μηνών.

Διαβάστε επίσης