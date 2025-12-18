Κρήτη: Διάσωση 37 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
Τα 37 άτομα, υπηκοότητας Σουδάν, Μπαγκλαντές και Σομαλίας, μεταξύ των οποίων είναι και γυναίκες, αποβιβάστηκαν στην παραλία Μακριά 'Αμμος στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης 18-12-2025 επιχείρηση στα Νότια του Ηρακλείου, μετά τον εντοπισμό 37 μεταναστών.
Τα 37 άτομα, υπηκοότητας Σουδάν, Μπαγκλαντές και Σομαλίας, μεταξύ των οποίων είναι και γυναίκες, αποβιβάστηκαν στην παραλία Μακριά 'Αμμος στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.
