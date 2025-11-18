Νίκη της Meta στην ιστορική αντιμονοπωλιακή δίκη - «Σώθηκαν» WhatsApp- Instagram

Σε μία Meta κατήγαγε μία ιστορική νίκη στη αντιμονοπωλιακή δίκη, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο και η απόφασή της, ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέιμς Μπόασμπεργκ απεφάνθη ότι η μητρική εταιρία του Facebook,, δεν κατέχει το μονοπώλιο στην κοινωνική δικτύωση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να αναδιαρθρώσει ή να πουλήσει το Instagram και το WhatsApp για να αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη αποφασιστική νίκη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έναντι της αντιμονοπωλιακής καταστολής που ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, η οποία διεξάγει ξεχωριστή αντιμονοπωλιακή υπόθεση κατά της Amazon.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τη Meta ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει από την εποχή που το Facebook χρησιμοποιούνταν κυρίως για την κοινοποίηση προσωπικών ενημερώσεων σε οικογένεια και φίλους.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου «συνεχίζει να επιμένει ότι η Meta ανταγωνίζεται τους ίδιους παλιούς αντιπάλους που έχει την τελευταία δεκαετία, ότι η εταιρεία κατέχει το μονοπώλιο μεταξύ αυτού του μικρού συνόλου και ότι διατήρησε αυτό το μονοπώλιο μέσω αντιανταγωνιστικών εξαγορών», έγραψε ο Μπόασμπεργκ στην απόφασή του.

«Είτε η Meta απολάμβανε μονοπωλιακή εξουσία στο παρελθόν είτε όχι, ωστόσο, η υπηρεσία πρέπει να δείξει ότι συνεχίζει να κατέχει τέτοια εξουσία τώρα. Η ετυμηγορία του Δικαστηρίου σήμερα καθορίζει ότι η FTC δεν το έχει κάνει».

«Τα προϊόντα μας είναι επωφελής για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και αποτελούν παράδειγμα της αμερικανικής καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την κυβέρνηση και να επενδύσουμε στην Αμερική».



Η εταιρεία είχε υποστηρίξει κατά τη δίκη ότι η αγορά εταιρειών που διέπρεπαν σε νέες λειτουργίες αντί της κατασκευής ανταγωνιστικών προϊόντων ήταν μια έγκυρη επιχειρηματική στρατηγική και ότι η FTC είχε αγνοήσει την ανταγωνιστική πίεση από το TikTok της ByteDance, το YouTube της Google και την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Apple μεταξύ άλλων.

Ο Boasberg είπε ότι η FTC είχε αποκλείσει λανθασμένα το YouTube και το TikTok από την αγορά στην οποία αμφισβήτησε την κυριαρχία της Meta. «Ακόμα και αν το YouTube είναι εκτός, η συμπερίληψη μόνο του TikTok αναιρεί την υπόθεση της FTC», δήλωσε ο δικαστής.