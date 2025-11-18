Νίκη της Meta στην ιστορική αντιμονοπωλιακή δίκη - «Σώθηκαν» WhatsApp- Instagram

Η απόφαση στηρίζεται στο γεγονός ότι το τοπίο των social media  δεν είναι όπως πριν από 5 χρόνια, ενώ «νέοι παίκτες» έχουν εισέλθει στην κοινωνική δικτύωση

Newsbomb

Νίκη της Meta στην ιστορική αντιμονοπωλιακή δίκη - «Σώθηκαν» WhatsApp- Instagram
AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία Meta κατήγαγε μία ιστορική νίκη στη αντιμονοπωλιακή δίκη, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο και η απόφασή της, ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέιμς Μπόασμπεργκ απεφάνθη ότι η μητρική εταιρία του Facebook,, δεν κατέχει το μονοπώλιο στην κοινωνική δικτύωση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να αναδιαρθρώσει ή να πουλήσει το Instagram και το WhatsApp για να αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη αποφασιστική νίκη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έναντι της αντιμονοπωλιακής καταστολής που ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, η οποία διεξάγει ξεχωριστή αντιμονοπωλιακή υπόθεση κατά της Amazon.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τη Meta ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει από την εποχή που το Facebook χρησιμοποιούνταν κυρίως για την κοινοποίηση προσωπικών ενημερώσεων σε οικογένεια και φίλους.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου «συνεχίζει να επιμένει ότι η Meta ανταγωνίζεται τους ίδιους παλιούς αντιπάλους που έχει την τελευταία δεκαετία, ότι η εταιρεία κατέχει το μονοπώλιο μεταξύ αυτού του μικρού συνόλου και ότι διατήρησε αυτό το μονοπώλιο μέσω αντιανταγωνιστικών εξαγορών», έγραψε ο Μπόασμπεργκ στην απόφασή του.

«Είτε η Meta απολάμβανε μονοπωλιακή εξουσία στο παρελθόν είτε όχι, ωστόσο, η υπηρεσία πρέπει να δείξει ότι συνεχίζει να κατέχει τέτοια εξουσία τώρα. Η ετυμηγορία του Δικαστηρίου σήμερα καθορίζει ότι η FTC δεν το έχει κάνει».

«Τα προϊόντα μας είναι επωφελής για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και αποτελούν παράδειγμα της αμερικανικής καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την κυβέρνηση και να επενδύσουμε στην Αμερική».

Η εταιρεία είχε υποστηρίξει κατά τη δίκη ότι η αγορά εταιρειών που διέπρεπαν σε νέες λειτουργίες αντί της κατασκευής ανταγωνιστικών προϊόντων ήταν μια έγκυρη επιχειρηματική στρατηγική και ότι η FTC είχε αγνοήσει την ανταγωνιστική πίεση από το TikTok της ByteDance, το YouTube της Google και την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Apple μεταξύ άλλων.

Ο Boasberg είπε ότι η FTC είχε αποκλείσει λανθασμένα το YouTube και το TikTok από την αγορά στην οποία αμφισβήτησε την κυριαρχία της Meta. «Ακόμα και αν το YouTube είναι εκτός, η συμπερίληψη μόνο του TikTok αναιρεί την υπόθεση της FTC», δήλωσε ο δικαστής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί - Εικόνες, βίντεο

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

22:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νίκη της Meta στην ιστορική αντιμονοπωλιακή δίκη - «Σώθηκαν» WhatsApp- Instagram

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Fake news ότι δεν αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λόγω συμφωνίας για LNG από τις ΗΠΑ - Συνεχίζουμε αδιάλειπτα

22:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: «Πέρασε» η πρόταση για πλήρη δημοσίευση - Υπερψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί, μετά τη «στροφή» Τραμπ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λευκορωσία - Ελλάδα στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 - Δείτε βίντεο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πυρετός συσκέψεων για ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία κατά της TotalEnergies για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου: Η σφαγή «των κοντέινερ» στη Μοζαμβίκη και η εμπλοκή του γαλλικού κολοσσού

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Νέα στρατιωτική βοήθεια 615 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία με φόντο την «Γκουέρνικα»

21:35SCENARIO

Εκλογές 2027: La καταστασιόν très απελπιστίκ

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Αυστρία: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε καταψύκτες - Αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2024

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα φορτηγού με ΙΧ - «Η νταλίκα ήρθε με φόρα και τους παρέσυρε», λέει συγγενής του ζευγαριού

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Στουρνάρας: «Φρένο» σε νέα μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πεδίο δοκιμών» του Πούτιν η Βαλτική - «Αυξανόμενη» και «πραγματική» απειλή η Ρωσία

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: 31 άμαχοι νεκροί σε επιχειρήσεις του στρατού κατά των τζιχαντιστών

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έντονη αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο για το σκάνδαλο διαφθοράς - Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την αποπομπή της υπουργού Ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Αυστρία: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε καταψύκτες - Αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2024

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Fake news ότι δεν αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λόγω συμφωνίας για LNG από τις ΗΠΑ - Συνεχίζουμε αδιάλειπτα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λευκορωσία - Ελλάδα στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 - Δείτε βίντεο

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: «Πέρασε» η πρόταση για πλήρη δημοσίευση - Υπερψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί, μετά τη «στροφή» Τραμπ

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Πέμπτη στο ΕΑΤ-ΕΣΑ η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στην Πυλαία - Δείτε βίντεο

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Με πολλές εκπλήξεις και 7 αλλαγές η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» - Η ανακοίνωση του καζίνο Λουτρακίου

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός των Αψβούργων: Στη δημοσιότητα άγνωστα κοσμήματα έπειτα από 100 χρόνια

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί - Εικόνες, βίντεο

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και βουλευτή Δημήτρη Σταμάτη

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Δύο Ουκρανοί, συνεργάτες της Ρωσίας, πίσω από το σαμποτάζ σε σιδηρόδρομο - Τι δήλωσε ο Τουσκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ