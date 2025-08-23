Ψαρά: Το ιστορικό νησί του Βόρειου Αιγαίου – Πλούσια ιστορία κι αδάμαστη ομορφιά

Το μικρό νησάκι των Ψαρών βρίσκεται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, απέναντι από τη Χίο. Φημίζεται για την πλούσια ιστορία του και είναι ιδανικός προορισμός για εκδρομές και χαλαρές διακοπές.

Τα Ψαρά βρίσκονται δυτικά της Χίου και είναι ένα ιστορικό νησί με άγρια ομορφιά, υπέροχες παραλίες και πεντανόστιμο φαγητό. Η ήρεμη ατμόσφαιρα είναι ιδανική για ήσυχες διακοπές μακριά από το άγχος της καθημερινότητας.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο ομώνυμος οικισμός, που βρίσκεται στα νότια των Ψαρών και είναι χτισμένος αμφιθεατρικά γύρω από το κεντρικό λιμάνι. Κέντρο της Χώρας είναι η πλατεία με το «Ηρώον», ενώ ανάμεσα στα χαμηλά λευκά σπίτια βρίσκεται και η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη. Κοντά στη Χώρα, στη χερσόνησο του Παλαιοκάστρου, μπορεί ο επισκέπτης να δει το Μνημείο Ολοκαυτώματος στην περίφημη Μαύρη Ράχη.

Παρά τη μικρή τους έκταση, τα Ψαρά διαθέτουν πάνω από 40 παραλίες με άμμο ή βότσαλο και υπέροχα κρυστάλλινα νερά. Οι διασημότερες βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του νησιού, ενώ, στο ανατολικό άκρο οι ακτές είναι πιο άγριες και απομονωμένες.

Ακόμη, το νησί είναι γεμάτο βυζαντινές εκκλησίες. Οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτείς την εντυπωσιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα βόρεια Ψαρά και την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο ύψωμα δίπλα στη Χώρα.

Η κουζίνα είναι φημισμένη για τα φρεσκότατα θαλασσινά, τα υπέροχα τοπικά τυριά και φυσικά, το θυμαρίσιο μέλι. Άλλες επιλογές για κυρίως πιάτο είναι το κατσικάκι και τα μπουρεκάκια και για επιδόρπιο, γλυκό του κουταλιού με γεύση πικραμύγδαλο.