Θεσσαλονίκη: Τα «ζωντανά μνημεία της Μακεδονίας» με τα ιστορικά λιθόκτιστα γεφύρια του Κρουσοβίτη

Ο Δήμος Σιντικής δρομολογεί πρόγραμμα διάσωσης για τα εννέα λιθόκτιστα τοξωτά γεφύρια του Κρουσοβίτη, αναγνωρίζοντας την πολιτιστική τους αξία και την ανάγκη συντήρησης μετά από αιώνες. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία των γεφυριών για την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής, με στόχο να μετατραπούν από μνημεία του παρελθόντος σε «γέφυρες προς το μέλλον».

Η προσεκτική μελέτη θα περιλαμβάνει εντοπισμό και τεκμηρίωση των γεφυριών, αποτίμηση της κατάστασής τους και προτάσεις αποκατάστασης που θα υποβληθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, αρμόδιο για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των έργων. Ο Δήμος Σιντικής, ο μεγαλύτερος ακριτικός δήμος στα σύνορα με τη Βουλγαρία, προχωρά με συνεργασία και καινοτόμες προτάσεις για την προστασία και αξιοποίηση των μνημείων.

Τα γεφύρια, αγέρωχα χτισμένα πάνω στους χειμάρρους Κρουσοβίτη και Μπέλιτσας, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, έργα ντόπιων τεχνιτών ή μαστόρων από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, με υλικά της περιοχής. Ο Κρουσοβίτης πηγάζει από το όρος Όρβηλος και εκβάλλει στο Σιδηρόκαστρο, διασχίζοντας περιοχές που για αιώνες φιλοξενούσαν γεωργούς και κτηνοτρόφους. Τον 19ο αιώνα, κατά την Τουρκοκρατία, τα γεφύρια της περιοχής λειτουργούσαν ως κρίσιμοι κόμβοι στα εμπορικά μονοπάτια που ένωναν τις Σέρρες με το σημερινό Μπλαγκόεβγκραντ, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση των χωριών και των κατοίκων τους.

Σήμερα δεν χρησιμοποιούνται για καθημερινή μετακίνηση, αλλά έχουν ενταχθεί σε πεζοπορικές διαδρομές και αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες και φυσιολάτρες. Ωστόσο, η φθορά από τον χρόνο και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απειλούν τη διατήρησή τους. Η δημοτική αρχή έχει ήδη δρομολογήσει μελέτη που θα τεκμηριώσει την κατάστασή τους, με σκοπό την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου στο Υπουργείο Πολιτισμού. «Στόχος μας είναι να γίνουν επισκέψιμα και να τα απολαμβάνει ο κόσμος», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σιντικής, Γεώργιος Τάτσιος.

Η μελέτη, που εκπονείται από εξειδικευμένο γραφείο για τοξωτά γεφύρια, θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο και θα περιλαμβάνει υδρολογικά και τεχνικά δεδομένα για την αναγκαιότητα των επεμβάσεων. Ο δήμαρχος τόνισε ότι η ολοκληρωμένη μελέτη θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση και την ταχεία εκτέλεση του έργου, τονίζοντας ότι πρόκειται για κληρονομιά των προγόνων τους που πρέπει να διασωθεί.

Τα λιθόκτιστα γεφύρια του Κρουσοβίτη ενώνουν πολιτισμό, φύση και τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου, αποτελούν σημαντικά σημεία σε πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, ενταγμένα σε πρόγραμμα ψηφιακού τουριστικού οδηγού μέσω ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο την προσέλκυση τουριστών που ενδιαφέρονται για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Για τον Δήμο Σιντικής, η ανάδειξη των γεφυριών συνδέεται άμεσα με την τοπική ανάπτυξη. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να αυξήσουμε το εισόδημα των κατοίκων, καθώς ο τουρισμός μπορεί να φέρει σημαντική οικονομική ανάπτυξη στην ακριτική περιοχή μας», δήλωσε ο κ. Τάτσιος. «Με συλλογική δουλειά και συνέπεια, ευελπιστούμε να επιτύχουμε την πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση των γεφυριών».