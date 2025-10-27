Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά είναι μία ταινία «σύμβολο» για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αφού κάθε χρόνο προβάλλεται από κάποιον τηλεοπτικό σταθμό και «αγκαλιάζεται» από το κοινό, όπως αποδεικνύουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Πέρα από τις καθηλωτικές ερμηνείες της Αλίκης Βουγιουκλάκη και όλου του καστ, εκείνο που εντυπωσιάζει το κοινό είναι τα πανέμορφα τοπία στα οποία έγιναν τα εξωτερικά γυρίσματα.

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Το εξωτερικό «πλατό» δεν είναι άλλο από την γοητευτική Μακρινίτσα, η οποία άλλαξε όνομα για τις ανάγκες της ταινίας και έγινε Κρυόβρυση Πιερίας.

Δείτε πως είναι σήμερα μερικά από τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα:

Η Μακρινίτσα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές τουριστών εντός και εκτός Ελλάδας όλες τις εποχές του χρόνου και συναντάται στο δυτικό τμήμα του Πηλίου, μετά την Πορταριά και σε απόσταση περίπου 11 χλμ. από τον Βόλο.

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Αν ζητούσες από κάποιον επισκέπτη να σου πει ένα από τα ατού της, θα ήταν σίγουρα η θέα που προσφέρει προς το Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο, αλλά και η πηλιορείτικη γραφικότητα και παράδοση που συναντάς από άκρη σε άκρη του χωριού.

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα παραδοσιακά, πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής κτίρια, με τα λιθόστρωτα καλντερίμια, και η κεντρική πλακόστρωτη πλατεία, με την κρήνη που τρέχει γάργαρο νερό και το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi Eurokinissi

Κάτω από το αιωνόβιο πλατάνι λειτουργεί παραδοσιακό καφενείο, ενώ το χωριό διαθέτει και γραφικές ταβέρνες.

Στα όσα αξίζει να δει κανείς στο χωριό το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας που στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη του 1844, το οποίο χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού το 1985.

