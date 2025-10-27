Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Αποτελεί πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο 

Newsbomb

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Μακρινίτσα Πηλίου 

Eurokinissi
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά είναι μία ταινία «σύμβολο» για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αφού κάθε χρόνο προβάλλεται από κάποιον τηλεοπτικό σταθμό και «αγκαλιάζεται» από το κοινό, όπως αποδεικνύουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Πέρα από τις καθηλωτικές ερμηνείες της Αλίκης Βουγιουκλάκη και όλου του καστ, εκείνο που εντυπωσιάζει το κοινό είναι τα πανέμορφα τοπία στα οποία έγιναν τα εξωτερικά γυρίσματα.

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Το εξωτερικό «πλατό» δεν είναι άλλο από την γοητευτική Μακρινίτσα, η οποία άλλαξε όνομα για τις ανάγκες της ταινίας και έγινε Κρυόβρυση Πιερίας.

Δείτε πως είναι σήμερα μερικά από τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα:

Η Μακρινίτσα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές τουριστών εντός και εκτός Ελλάδας όλες τις εποχές του χρόνου και συναντάται στο δυτικό τμήμα του Πηλίου, μετά την Πορταριά και σε απόσταση περίπου 11 χλμ. από τον Βόλο.

Μακρινίτσα

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Αν ζητούσες από κάποιον επισκέπτη να σου πει ένα από τα ατού της, θα ήταν σίγουρα η θέα που προσφέρει προς το Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο, αλλά και η πηλιορείτικη γραφικότητα και παράδοση που συναντάς από άκρη σε άκρη του χωριού.

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα παραδοσιακά, πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής κτίρια, με τα λιθόστρωτα καλντερίμια, και η κεντρική πλακόστρωτη πλατεία, με την κρήνη που τρέχει γάργαρο νερό και το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Eurokinissi

Κάτω από το αιωνόβιο πλατάνι λειτουργεί παραδοσιακό καφενείο, ενώ το χωριό διαθέτει και γραφικές ταβέρνες.

Στα όσα αξίζει να δει κανείς στο χωριό το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας που στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη του 1844, το οποίο χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού το 1985.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Φουντώνουν» οι φήμες για ιστορική συμφωνία Apple και SpaceX

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι νέες συλλήψεις που έρχονται και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Βασιλιάς Κάρολος «πετά» τον Πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge - Η αντίδρασή του

09:42LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά» - Η ανάρτηση μετά το νέο χειρουργείο - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Concept C: Επιστροφή στην ουσία της οδήγησης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες 2025:  Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους πριν την άφιξη του κυκλώνα Montha

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

09:11ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν έφτανε η 40άρα του Αντετοκούνμπο για τους Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Τα αποτελέσματα

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Πούτιν: Θα έπρεπε να τερματίζει πολέμους αντί να δοκιμάζει πυραύλους - «Ανάρμοστη συμπεριφορά»

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπαρούτι» το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η αργία – Σημαντικές διευκρινίσεις

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φονικό δίδυμο και El Profesor - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορούμενος για «πολιτική κατασκοπεία» ο Ιμάμογλου

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελική συμφωνία για το TikTok «πιθανώς» την Πέμπτη - Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

08:14ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη οργής»: Ιρλανδικό χωριό 4.500 κατοίκων φιλοξενεί 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο - Σεξουαλική επίθεση σε 10χρονη από Αφρικανό προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπαρούτι» το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

07:26ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 58,5 - Αναλυτικός οδηγός με παραδείγματα

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η γκρίνια για τον Σκέρτσο, το βαρύ κλίμα για Ανδρουλάκη, ερωτήσεις… Φραπέ, κάτι τρέχει με Generalli-Ευρωκλινική, οι δουλειές των Ευρωσυμβούλων, η Premia και η δυσπιστία και η συγχώνευση που φέρνει placement

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ