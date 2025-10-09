Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

Εάν ψάχνετε για αλλαγή σκηνικού και θέλετε να απολαύσετε την καταπράσινη φύση της Ελβετίας, υπάρχει η ευκαιρία να μετακομίσετε σε μια γραφική κωμόπολη της ελβετικής υπαίθρου και να πληρώνεστε 70.000 ευρώ για να το κάνετε. Το ερώτημα «ποιο είναι το κόλπο;» προσπάθησε να απαντήσει το κανάλι Yes Theory στο YouTube.

Το βίντεο του Yes Theory ακολουθεί τους Thomas Brag και Staffan Taylor στο ταξίδι τους στην πόλη Albinen. Μαζί τους βρίσκεται και ο Sean (γνωστός ως Mr. Wildenfree), που είχε σχολιάσει σε ένα από τα βίντεό τους.

Οι τρεις ταξιδιώτες σχολίασαν πόσο όμορφη αλλά ταυτόχρονα ερημική φαινόταν η Albinen. Μιλώντας με ντόπιο κάτοικο, έμαθαν ότι το πρόγραμμα πληρωμής για νέους κατοίκους εξακολουθεί να ισχύει.

Η Albinen είναι πανέμορφη αλλά απομονωμένη. Παρά τις περισσότερες από 10.000 αιτήσεις που έχει λάβει το συμβούλιο της πόλης, η μετακόμιση δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για να λάβει κάποιος το επίδομα των 70.000 ευρώ πρέπει να επενδύσει 200.000 ευρώ στην πόλη.

Πολλά από τα ξύλινα σαλέ της Albinen χρονολογούνται από τον 17ο και 18ο αιώνα, ενώ η πόλη περιλαμβάνεται στα προστατευόμενα μνημεία της Ελβετίας. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 δεν υπήρχαν δρόμοι προς την πόλη και τον χειμώνα μπορεί να απομονωνόταν από το χιόνι. Η γεωργία ήταν η βασική αιτία κατοίκησης, αλλά με την παρακμή της, πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν.

Το 2017, το συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να δημιουργήσει πρόγραμμα για την προσέλκυση νέων κατοίκων κάτω των 45 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χτίσουν ή να ανακαινίσουν ένα σπίτι με κόστος 200.000 ευρώ, να παραμείνουν για τουλάχιστον 10 χρόνια και να έχουν μόνιμη διαμονή με καθεστώς πολίτη ή μόνιμης άδειας διαμονής. Το επίδομα είναι 25.000 ευρώ ανά ενήλικα και 10.000 ευρώ ανά παιδί.

Η ζωή στην Albinen απαιτεί προσαρμογή σε «παστορικό» τρόπο ζωής, καθώς δεν υπάρχουν σχολεία, τράπεζες, μόνο ένα λεωφορείο την ώρα και ένα μπαρ με ένα κατάστημα.

Οι ταξιδιώτες συνάντησαν τους Vivian και Stephen, που επιβεβαίωσαν ότι το συμβούλιο επανέφερε το πρόγραμμα. Παρά τις προκλήσεις, όπως οι επικίνδυνες σκάλες της πόλης και ο κίνδυνος πυρκαγιών από ξυλόσομπες, η πόλη με πληθυσμό 262 κατοίκους ελπίζει ότι η δημοσιότητα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το κανάλι Yes Theory θα αυξήσει τις αιτήσεις.