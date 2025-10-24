Καρυά: Απόδραση στο τηλεοπτικό «Κολοκοτρωνίτσι» - Το μαγευτικό χωριό της ορεινής Αργολίδας

Ένα χωριό ιδανικό για εναλλακτικό τουρισμός για όσους επιλέγουν να εξορμήσουν στην ορεινή Αργολίδα

Καρυά: Απόδραση στο τηλεοπτικό «Κολοκοτρωνίτσι» - Το μαγευτικό χωριό της ορεινής Αργολίδας
Η Καρυά, γνωστή και ως «Κολοκοτρωνίτσι», είναι ένα γραφικό χωριό χτισμένο στους πρόποδες του Αρτεμισίου όρους, σε υψόμετρο 700 μέτρων, στην Αργολίδα.

Περιτριγυρίζεται από πυκνά δάση και πανέμορφα τοπία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ονειρική ατμόσφαιρα γαλήνης και χαλάρωσης.

Έγινε ευρύτερα γνωστό από τα γυρίσματα της σειράς «Το καφέ της Χαράς» και έκτοτε έχει γίνει πόλος έλξης για μεμονωμένους τουρίστες που θέλουν να γνωρίσουν το τηλεοπτικό «Κολοκοτρωνίτσι» από κοντά, ακόμα και για γκρουπ που κάνουν εκδρομές εκεί.


Γνωστός χειμερινός προορισμός για τους ντόπιους όταν χιονίζει. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός για όσους επιλέγουν να εξορμήσουν στην ορεινή Αργολίδα, καθώς προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες στο βουνό.

Το χωριό αποτελεί ιδανική βάση για πεζοπορία στα πανέμορφα μονοπάτια του Αρτεμισίου όρους.

Η Καρυά Άργους έχει πλούσια ιστορία, με ρίζες που φτάνουν στην αρχαιότητα. Στην περιοχή έχουν βρεθεί ίχνη κατοίκησης από την Νεολιθική εποχή, ενώ κατά την αρχαιότητα αποτελούσε σημαντικό οικισμό. Στο χωριό σώζονται ακόμα ερείπια από την αρχαία ακρόπολη και το κάστρο.

Σε κοντινή απόσταση από το χωριό μπορείτε να επισκεφθείτε το Ναύπλιο, τις Μυκήνες, το Άργος και την Επίδαυρο.

Στην Καρυά θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από την περιοχή. Δοκιμάστε ντόπιο κρασί, τσίπουρο, μέλι και χειροποίητες πίτες.

