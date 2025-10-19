Φθινόπωρο στην Καστανιά Ημαθίας: Στιγμές γαλήνης στο τζάκι, με άρωμα φρεσκοψημένου κάστανου

Αν αναζητάτε έναν ήσυχο φθινοπωρινό προορισμό μακριά από τα πολυσύχναστα θέρετρα, η Καστανιά Ημαθίας είναι η απάντηση. Κρυμμένη στις πλαγιές των Πιερίων Όρεων, το χωριό μεταμορφώνεται το φθινόπωρο σε έναν πίνακα γεμάτο αποχρώσεις του χρυσού, της σκουριάς και του βαθύ κόκκινου, με τα κάστανα φυσικά να έχουν την τιμητική τους.

Η Καστανιά ξεχωρίζει για τα πέτρινα σπίτια, τους φιλόξενους ανθρώπους και τον βουνίσιο αέρα που ανανεώνει τον οργανισμό. Το πρωινό ξεκινά με όρεξη για εξερεύνηση της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας και το απόγευμα σάς βρίσκει γύρω από μία φωτιά, με ένα πιάτο ψημένα κάστανα και λίγο ντόπιο τσίπουρο.

Τα γύρω δάση προσφέρονται για πεζοπορίες, ενώ, η θέα του κάμπου της Ημαθίας «κόβει» την ανάσα. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να πετύχετε και τοπικές γιορτές κάστανου, που οργανώνονται κάθε Οκτώβριο.