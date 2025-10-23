Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

Το νησί των Κυκλάδων αποκαλύπτει μια σπάνια γοητεία πέρα από τον θρησκευτικό του χαρακτήρα, προσφέροντας αυθεντικά χωριά και γαστρονομικές εκπλήξεις για κάθε γούστο

Κυριάκος Κουζούμης

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τήνος κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη του Αιγαίου, αναγνωρισμένη κυρίως ως το ιερό νησί της Ορθοδοξίας, χάρη στην Παναγία της Ευαγγελίστριας. Ωστόσο, για τον ταξιδιώτη που επιλέγει να απομακρυνθεί από την πολυσύχναστη Χώρα, αποκαλύπτεται ένα άλλο, πιο αυθεντικό και βαθιά γοητευτικό νησί των Κυκλάδων.

Το νησί είναι ένα πραγματικό υπαίθριο μουσείο λαϊκής αρχιτεκτονικής και τέχνης. Χαρακτηρίζεται από δεκάδες παραδοσιακά χωριά, σκόρπια σε όλη την ενδοχώρα, όπου κυριαρχεί η παράδοση του μαρμάρου. Ο Πύργος, η γενέτειρα του Γιαννούλη Χαλεπά, ξεχωρίζει ως το καλλιτεχνικό κέντρο. Εκεί, ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει σε πλακόστρωτα δρομάκια, να θαυμάσει τις μαρμάρινες λεπτομέρειες στις προσόψεις των σπιτιών και να επισκεφθεί τα εργαστήρια των σύγχρονων μαρμαρογλυπτών, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το χωριό Βώλαξ, με τα σπίτια χτισμένα ανάμεσα σε τεράστιους σφαιρικούς γρανιτένιους βράχους, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Η περιπλάνηση στα τηνιακά χωριά, όπως η Καρδιανή και τα Υστέρνια, προσφέρει εκπληκτική θέα στο Αιγαίο, αποκαλύπτοντας την αρχοντική, νησιωτική γοητεία.

Παναγία της Τήνου

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Ευαγγελίστριας

Unsplash

Πέρα από τα γραφικά χωριά, η Τήνος διαθέτει μια πλούσια γαστρονομική παράδοση. Το νησί είναι διάσημο για τα τοπικά του προϊόντα, όπως η αρτιζάνα (αλλαντικό), τα γευστικά τυριά και, φυσικά, τα μοναδικά γλυκά. Η επίσκεψη σε μια παραδοσιακή ταβέρνα αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της εμπειρίας.

Όσον αφορά τις παραλίες, η Τήνος ικανοποιεί κάθε προτίμηση. Από την κοσμοπολίτικη Κολυμπήθρα με τους ιδιόμορφους σχηματισμούς της και το surf, μέχρι την ήσυχη και απομονωμένη Λιβάδα ή την οικογενειακή παραλία του Άγιου Σώστη, το νησί προσφέρει καθαρά νερά και ποικιλία τοπίων.

Τήνος

Η παραλία Κολυμπήθρα

Unsplash

Συνολικά, η Τήνος αποτελεί έναν προορισμό που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στη θρησκευτική κατάνυξη, την υψηλή λαϊκή τέχνη και την αυθεντική κυκλαδίτικη ζωή. Προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τη λιγότερο γνωστή πλευρά της και να ενταχθεί στον ρυθμό της, που κινείται κάπου ανάμεσα στο σμίλεμα του μαρμάρου και το κύμα του Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν θα δείτε ποτέ έναν λευκό καρχαρία σε ενυδρείο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:40TRAVEL

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είμαστε Ένα» με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - Ξεκινά η συλλογή παιδικών βιβλίων

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

21:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη - «Μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ