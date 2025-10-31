Daily Express: Η Σάμος ανάμεσα στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης

Η Σάμος, το γραφικό ελληνικό νησί που βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο, ξεχωρίζει στο νέο αφιέρωμα της Daily Express. Το νησί αποτελεί ένα καταφύγιο εκπληκτικών παραθαλάσσιων θερέτρων και γραφικών ψαροχωριών. Με έκταση 479 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συνδυάζει άγρια ορεινά τοπία με εύφορες πεδιάδες.

Στη δεύτερη θέση του καταλόγου της δημοφιλούς βρετανικής εφημερίδας βρίσκεται το νησί του Πυθαγόρα. Η λίστα των «νέων απίθανων προορισμών» συμπληρώνεται με το Ταλλίν της Εσθονίας, τις Κανάριες Νήσους, την Σικελία, την Ισπανική Χερέθ Ντε Λα Φροντέρα και την Κροατική Ίστρια.

Η Σάμος είναι διάσημη για τους αμπελώνες της, από τους οποίους παράγεται το διεθνούς φήμης Μοσχάτο Σάμου. Στο τοπίο δεσπόζουν τα δύο ψηλά βουνά του, ο Άμπελος και ο Κέρκης, με τον τελευταίο να φιλοξενεί την ψηλότερη κορυφή του νησιού. Η Σάμος, με πληθυσμό λίγο κάτω από 34.000 κατοίκους, κατατάσσεται ένατο μεταξύ των πολυπληθέστερων ελληνικών νησιών, ενώ διαθέτει πλούσια πανίδα, συμπεριλαμβανομένων χρυσών τσακαλιών, αγριόχοιρων, φλαμίνγκο και μεσογειακών φώκιας (Monachus monachus).

Αρχαίες ρίζες

Η Σάμος είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, με πολυάριθμους αρχαιολογικούς χώρους, κάποιοι εκ των οποίων ανήκουν στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ευπαλίνειο Όρυγμα, ένα επίτευγμα μηχανικής που μαρτυρά την εποχή του τυράννου Πολυκράτη τον 6ο αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για μία σήραγγα μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου, σκαλισμένη μεθοδικά μέσα στο Όρος Κάστρο για την ύδρευση της αρχαίας πρωτεύουσας, ένα έργο που συγκρίνεται με το τούνελ της Μάγχης ως προς την ακρίβεια της κατασκευής του. Επιπλέον, η κλασική Σάμος είναι γνωστή ως η γενέτειρα του φιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα, προς τιμήν του οποίου η πόλη Τηγάνι μετονομάστηκε σε Πυθαγόρειο το 1955.

Μεσογειακό κλίμα

Η Σάμος απολαμβάνει μεσογειακό κλίμα, με ήπιους, βροχερούς χειμώνες και ζεστά, ξηρά καλοκαίρια. Οι παραλίες της καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις, από απομονωμένους κρυμμένους κόλπους, όπως το Μικρό Σεϊτάνι έως οργανωμένες, κοσμοπολίτικες περιοχές, όπως η βοτσαλωτή Τσαμαδού.

Οι επισκέπτες εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους, σημειώνοντας ότι η Σάμος «παραμένει αυθεντικά ελληνική» και «δεν είναι φτιαγμένη για τον μαζικό τουρισμό», τονίζοντας το ανέγγιχτο τοπίο, την τραχιά ακτογραμμή και τους στενούς δρόμους.

*Με πληροφορίες από Daily Express

Διαβάστε επίσης