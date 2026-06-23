5 κοινές συνήθειες στον καφέ που οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τις κόψετε

Ο καφές ταιριάζει καλά σε μια υγιεινή διατροφή, αλλά ο τρόπος που τον πίνει κανείς έχει σημασία. Ειδικοί σε θέματα διατροφής προειδοποιούν ότι ο χρονισμός, η πρόσθετη ζάχαρη, η μέθοδος παρασκευής και η χρήση του καφέ ως υποκατάστατου γευμάτων μπορούν να μετατρέψουν μια χρήσιμη καλή συνήθεια σε μία που επηρεάζει τον ύπνο, τη χοληστερόλη, το σάκχαρο στο αίμα και την όρεξη.

1. Πίνετε καφέ πολύ αργά μέσα στην ημέρα

Η καφεΐνη μένει και επηρεάζει τον οργανισμό για αρκετές ώρες, επομένως ο καφές αργά το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο, τόσο στο να αποκοιμηθείτε, όσο και στο παραμείνετε σε βαθύ ύπνο. Ο κακός ύπνος στη συνέχεια επηρεάζει την όρεξη, τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την μακροπρόθεσμη μεταβολική υγεία.

Ένας πρακτικός κανόνας είναι να σταματήσετε τον καφέ με καφεΐνη τουλάχιστον 6 ώρες πριν τον ύπνο. Εάν σας αρέσει σαν… τελετουργικό, επιλέξτε καφέ ντεκαφεϊνέ αργότερα μέσα στην ημέρα.

2. Πίνετε πολύ αφιλτράριστο καφέ

Ο γαλλικός καφές σε πρέσα, ο ελληνικός/τουρκικός καφές και ορισμένοι καφέδες τύπου εσπρέσο περιέχουν περισσότερη καφεστόλη και καβεόλη, φυσικές ενώσεις καφέ που μπορούν να αυξήσουν την LDL («κακή») χοληστερόλη. Ο φιλτραρισμένος σε χαρτί γαλλικός καφές αφαιρεί πολλές από αυτές τις ενώσεις, καθιστώντας τον καλύτερη καθημερινή επιλογή για άτομα που παρακολουθούν τη χοληστερόλη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται ο αφιλτράριστος καφές. Είναι απλώς καλύτερα να τον πίνετε μόνο περιστασιακά, εάν έχετε υψηλή LDL χοληστερόλη ή ανήκετε σε ομάδα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου.

3. Βάζετε πολύ ζάχαρη και άλλα γλυκαντικά πρόσθετα

Τα ποτά καφέ μπορούν να γίνουν… θερμιδικές βόμβες. Τα αρωματισμένα σιρόπια, η ζάχαρη, οι γλυκιές κρέμες και τα έτοιμα ροφήματα καφέ μπορούν να προσθέσουν σημαντική ποσότητα ζάχαρης, η οποία συνδέεται με αύξηση βάρους και υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικών ασθενειών.

Η πιο υγιεινή κίνηση δεν είναι απαραίτητα ο σκέτος καφές, αλλά τουλάχιστον ο λιγότερο γλυκός καφές. Δοκιμάστε κανέλα, γάλα χωρίς ζάχαρη ή μειώστε σταδιακά τη ζάχαρη, ώστε να προσαρμοστεί η γεύση σας.

4. Πίνετε καφέ αμέσως μόλις ξυπνάτε

Πολλοί πιάνουν καφέ πριν καν πιούν νερό ή φάνε πρωινό. Οι ειδικοί προτείνουν συχνά να περιμένετε 60-90 λεπτά μετά το ξύπνημα, ειδικά αν ο καφές σας προκαλεί νευρικότητα ή οδηγεί σε κατακρήμνιση ενέργειας το απόγευμα.

Χρησιμοποιήστε την πρώτη ώρα για να πιείτε νερό, να βγείτε στο φως της ημέρας και να βάλετε το σώμα σας σε ελαφριά κίνηση. Αυτό μπορεί να κάνει το πρώτο φλιτζάνι καφέ πιο αποτελεσματικό και μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πολλαπλούς καφέδες την υπόλοιπη μέρα.

5. Αντικαθιστάτε ένα γεύμα με έναν επιπλέον καφέ

Ο καφές δεν αντικαθιστά το γεύμα. Μπορεί να αμβλύνει την πείνα προσωρινά, αλλά δεν παρέχει τις πρωτεΐνες, τις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες και τα μέταλλα που απαιτούνται για σταθερή ενέργεια.

Αυτή η συνήθεια μπορεί να αποτύχει αργότερα λόγω της έντονης πείνας, των φτωχότερων διατροφικών επιλογών ή των συμπτωμάτων στέρησης/απόσυρσης καφεΐνης. Μια καλύτερη επιλογή είναι ο καφές με ή μετά το πρωινό ή ένα απογευματινό σνακ που περιλαμβάνει πρωτεΐνες και φυτικές ίνες.

Πώς να κάνετε τον καφέ πιο υγιεινό

Στόχος φυσικά δεν είναι να κόψετε τον καφέ, αλλά να κάνετε τη ρουτίνα να λειτουργήσει για καλύτερα για εσάς:

Επιλέξτε κυρίως φιλτραρισμένο καφέ εάν τον πίνετε καθημερινά

Διατηρήστε μέτρια/χαμηλά την προσθήκη ζάχαρης

Αποφύγετε την καφεΐνη αργά την ημέρα

Πιείτε νερό πριν το πρώτο σας φλιτζάνι

Συνδυάστε τον καφέ με αληθινό φαγητό, όχι ως αντικατάστασή του

Μην ξεπερνάτε την προσωπική σας ανοχή στην καφεΐνη. Για τους περισσότερους ενήλικες, έως και 400 mg την ημέρα γενικά δεν συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις, αλλά η ατομική ευαισθησία ποικίλλει.

Συμπέρασμα

Ο καφές μπορεί να είναι μέρος μιας υγιεινής ρουτίνας, αλλά οι μικρές συνήθειες αλλάζουν τον αντίκτυπό του. Τα μεγαλύτερα λάθη είναι να τον πίνετε πολύ αργά, να βασίζεστε στον αφιλτράριστο καφέ πολύ συχνά, να προσθέτετε πολύ ζάχαρη, να τον χρησιμοποιείτε αμέσως σαν… δεκανίκι αφύπνισης και να αντικαθιστάτε τα γεύματα με αυτόν.

Μια πιο υγιεινή συνήθεια του καφέ είναι απλή: δώστε προτεραιότητα στον καφέ χάρτινου φίλτρου, βάλτε ελάχιστη ζάχαρη, μην πίνετε καφεΐνη αργά μέσα στην ημέρα και μην σαμποτάρετε για χάρη του την ισορροπημένη σας διατροφή.

Πηγές:

health.com

fda.gov

cdc.gov

harvard.edu