Νέος πρόεδρος της ΕΕΦαΜ ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος

Την απερχόμενη πρόεδρο Ντανιέλα Μάλο, διαδέχεται στην προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος.

Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Ανδρουτσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κοσμαράς

Γενικός Γραμματέας: Παύλος Νικολάου

Ταμίας: Κωνσταντίνος Δικαίος

Μέλη: Χάρης Μηλάτος-Φακούντος

Στέλλα Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντίνος Τσαπόγας

Αναπληρωματικό Μέλος: Μάνος Χριστοδουλάκης.

Ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου

Ο κ. Ανδρουτσόπουλος δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους απέναντί μου. Η ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε.Φα.Μ. αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Η Εταιρεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του φαρμακευτικού management στην Ελλάδα και μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα επιδιώξω να επεκτείνω την επιτυχημένη πορεία της. Προτεραιότητά μας θα είναι να ενισχύσουμε τον εκπαιδευτικό μας ρόλο και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες διασύνδεσης για τα στελέχη του κλάδου μας και τους φορείς. Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλων, τις θερμές ευχαριστίες μας προς τη Ντανιέλα Μάλο για τη σημαντική συνεισφορά και το αξιόλογο έργο που αφήνει πίσω της».

Ο Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος κατέχει τη θέση Commercial Excellence Lead στην GSK Ελλάς. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον φαρμακευτικό κλάδο το 2001 ως επιστημονικός συνεργάτης στην GSK στον τομέα Respiratory & Antibiotics. Aπό το 2005 έχει αναλάβει διάφορους ρόλους στον τομέα Digital, έχοντας εκτενή εμπειρία στο πεδίο του Commercial Transformation & Multichannel / Omnichannel Marketing. Από το 2024 κατέχει τη θέση του Commercial Effectiveness Lead. Διαθέτει πτυχίο Business Administration από το University of Portsmouth και είναι κάτοχος MBA στο Digital Marketing από το Business School του Nottingham Trent University & ALBA Business School. Επιπλέον, έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο ‘Omnichannel Marketing’ by AVADO (powered by Google), αναγνωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2022 είναι μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ.

