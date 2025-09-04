Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης για την ασφάλεια των τροφίμων

Newsbomb

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα επιστημονική μελέτη κατέδειξε ότι ορισμένα είδη ψαριών που καταναλώνονται συχνά μπορεί να περιέχουν υδράργυρο σε επίπεδα πάνω από τα ασφαλή, ειδικά όταν τρώγονται σε υπερβολική ποσότητα.

Ο υδράργυρος, ιδιαίτερα στη μορφή του μεθυλυδραργύρου, είναι τοξικός για το νευρικό σύστημα και μπορεί να επηρεάσει την υγεία όταν ξεπεραστούν οι συνιστώμενες δόσεις. Τα μεγαλύτερα και αρπακτικά ψάρια συσσωρεύουν περισσότερο υδράργυρο, επειδή τρέφονται με άλλα θαλάσσια ζώα.

Προσοχή σε μπακαλιάρο και σαφρίδα

Η έρευνα έδειξε ότι ο μπακαλιάρος βάρους άνω του ενός κιλού έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις υδραργύρου.

Αν καταναλώνεται μαγειρεμένος περισσότερες από μία φορές την εβδομάδα, μπορεί να ξεπεράσει τα ασφαλή όρια. Παρόμοια προσοχή χρειάζεται και η σαφρίδα μεγάλου μεγέθους: αν τρώγεται ψητή πάνω από πέντε φορές την εβδομάδα, ενδέχεται να εκθέσει τον οργανισμό σε υπερβολική δόση μεθυλυδραργύρου.

Πιο ασφαλή είδη

Αντίθετα, ο μπακαλιάρος cod, το χταπόδι και οι σαρδέλες δεν παρουσίασαν επικίνδυνες συγκεντρώσεις, ακόμη και με τακτική κατανάλωση. Αυτό οφείλεται στη θέση τους στην τροφική αλυσίδα, καθώς βρίσκονται χαμηλότερα και συσσωρεύουν λιγότερο υδράργυρο.

Οι ειδικοί συνιστούν ποικιλία και μέτρο στην κατανάλωση ψαριών. Δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγονται συγκεκριμένα είδη, αρκεί να μην τρώγονται σε υπερβολική ποσότητα.

Η μεγάλη εικόνα

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Εκτός από τα θρεπτικά οφέλη, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη και οι χημικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά, οι έγκυες και όσοι καταναλώνουν ψάρια σε μεγάλη ποσότητα.

Συμπερασματικά, η κατανάλωση ψαριών παραμένει υγιεινή, αλλά η επιλογή των ειδών και η συχνότητα κατανάλωσης κάνουν τη διαφορά. Η ποικιλία στο τραπέζι είναι το κλειδί για μείωση των κινδύνων και διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41ΚΟΣΜΟΣ

Tέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Πού και πότε θα γίνει ο γάμος του λαμπερού ζεύγους

09:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ: Sold out η συναυλία του στην Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οριστικό: Η Smart επιστρέφει στις ρίζες της με το νέο #2

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα: Η 5η χειρότερη χρονιά από το 2006 το φετινό καλοκαίρι - Στάχτη 473.930 στρέμματα

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

09:31WHAT THE FACT

Ο λόγος που δεν πρέπει ποτέ να βγάλετε χρήματα από ATM σε πρατήριο καυσίμων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τρεις αστυνομικούς να συλλαμβάνουν βίαια 18χρονο - Τον έριξαν στο πάτωμα και τον πίεσαν στο κεφάλι με τα γόνατά τους

09:24ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:20ΥΓΕΙΑ

Πόνοι στην πλάτη: Υποφέρει πάνω από το 60% - Τι φταίει και πώς να τους ανακουφίσουμε

09:13ΕΛΛΑΔΑ

«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» - Νέα μαρτυρία Έλληνα ψαρά

09:01LIFESTYLE

STAR: Η μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα και τα πρόσωπα - κλειδιά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλγες που κρατούσαν χαμηλά τη θερμοκρασία του πλανήτη εξαφανίστηκαν μετά από 14.000 χρόνια

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φοιτητής έφερε γάτα στα αποδυτήρια ποδοσφαιριστών για να ανεβάσει το ηθικό της ομάδας

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

08:38ΕΛΛΑΔΑ

«Άνω κάτω» τρία αδέρφια για την κληρονομιά της ξαδέρφης - Στα δικαστήρια για την πλαστή διαθήκη

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη ζούγκλα του Βόρνεου: Συνετρίβη ελικόπτερο με 8 επιβάτες - Ένας νεκρός και... άφαντοι επτά!

08:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Σελήνη επιβράδυνε την περιστροφή της Γης - Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό μας έδωσε το οξυγόνο

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αύριο η κρίσιμη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη - Οι παρουσίες και οι απουσίες με νόημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτης: Άνδρας μυστήριο άφησε κρίσιμο υλικό με στοιχεία–«φωτιά» σε παγκάκι στο νοσοκομείο Χανίων – Το στικάκι που έκαψε τα αδέρφια της μαφίας

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της - Τα πρώτα λόγια του συζύγου της

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ

09:24ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

08:38ΕΛΛΑΔΑ

«Άνω κάτω» τρία αδέρφια για την κληρονομιά της ξαδέρφης - Στα δικαστήρια για την πλαστή διαθήκη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:31WHAT THE FACT

Ο λόγος που δεν πρέπει ποτέ να βγάλετε χρήματα από ATM σε πρατήριο καυσίμων

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αύριο η κρίσιμη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη - Οι παρουσίες και οι απουσίες με νόημα

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Με Γιάννη για την πρωτιά και το ευνοϊκό μονοπάτι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ «Γκλόρια»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μικρόφωνο «συνέλαβε» Πούτιν και Σι να συζητούν για την αθανασία και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ