Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

Μια νέα επιστημονική μελέτη κατέδειξε ότι ορισμένα είδη ψαριών που καταναλώνονται συχνά μπορεί να περιέχουν υδράργυρο σε επίπεδα πάνω από τα ασφαλή, ειδικά όταν τρώγονται σε υπερβολική ποσότητα.

Ο υδράργυρος, ιδιαίτερα στη μορφή του μεθυλυδραργύρου, είναι τοξικός για το νευρικό σύστημα και μπορεί να επηρεάσει την υγεία όταν ξεπεραστούν οι συνιστώμενες δόσεις. Τα μεγαλύτερα και αρπακτικά ψάρια συσσωρεύουν περισσότερο υδράργυρο, επειδή τρέφονται με άλλα θαλάσσια ζώα.

Προσοχή σε μπακαλιάρο και σαφρίδα

Η έρευνα έδειξε ότι ο μπακαλιάρος βάρους άνω του ενός κιλού έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις υδραργύρου.

Αν καταναλώνεται μαγειρεμένος περισσότερες από μία φορές την εβδομάδα, μπορεί να ξεπεράσει τα ασφαλή όρια. Παρόμοια προσοχή χρειάζεται και η σαφρίδα μεγάλου μεγέθους: αν τρώγεται ψητή πάνω από πέντε φορές την εβδομάδα, ενδέχεται να εκθέσει τον οργανισμό σε υπερβολική δόση μεθυλυδραργύρου.

Πιο ασφαλή είδη

Αντίθετα, ο μπακαλιάρος cod, το χταπόδι και οι σαρδέλες δεν παρουσίασαν επικίνδυνες συγκεντρώσεις, ακόμη και με τακτική κατανάλωση. Αυτό οφείλεται στη θέση τους στην τροφική αλυσίδα, καθώς βρίσκονται χαμηλότερα και συσσωρεύουν λιγότερο υδράργυρο.

Οι ειδικοί συνιστούν ποικιλία και μέτρο στην κατανάλωση ψαριών. Δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγονται συγκεκριμένα είδη, αρκεί να μην τρώγονται σε υπερβολική ποσότητα.

Η μεγάλη εικόνα

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Εκτός από τα θρεπτικά οφέλη, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη και οι χημικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά, οι έγκυες και όσοι καταναλώνουν ψάρια σε μεγάλη ποσότητα.

Συμπερασματικά, η κατανάλωση ψαριών παραμένει υγιεινή, αλλά η επιλογή των ειδών και η συχνότητα κατανάλωσης κάνουν τη διαφορά. Η ποικιλία στο τραπέζι είναι το κλειδί για μείωση των κινδύνων και διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής.