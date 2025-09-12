Ιατρική Ανακάλυψη: Νέο Εμφύτευμα Επιταχύνει την Ανάπτυξη των Οστών κατά 185%

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια παρουσίασαν ένα καινοτόμο βιοδιασπώμενο εμφύτευμα CitraBoneQMg, το οποίο είναι ικανό να επιταχύνει σημαντικά την αποκατάσταση του οστικού ιστού.

Δοκιμές σε εργαστηριακούς αρουραίους έδειξαν ότι η ανάπτυξη των οστών με το νέο υλικό αυξάνεται κατά 185% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εμφυτεύματα.

Το CitraBoneQMg συνδυάζει μαγνήσιο, γλουταμίνη και κιτρικό οξύ για να ενεργοποιήσει ενδοκυτταρικές διεργασίες και να μετατρέψει τα βλαστοκύτταρα σε οστικά κύτταρα. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο αντικαθιστά τον κατεστραμμένο ιστό, αλλά και «τροφοδοτεί» τα κύτταρα με ενέργεια για επιταχυνόμενη ανάκαμψη.

Σε πειράματα σε οστά κρανίου αρουραίου, το εμφύτευμα έδειξε 56% υψηλότερη ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλα ικριώματα με βάση το κιτρικό οξύ και σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από τις παραδοσιακές μεθόδους.

Επιπλέον οφέλη του υλικού περιλαμβάνουν την αναγέννηση των νεύρων, την αντιφλεγμονώδη δράση και την ικανότητα απεικόνισης της διαδικασίας επούλωσης χρησιμοποιώντας φωτοφωταυγείς και φωτοακουστικές ιδιότητες.

Διαβάστε επίσης