«Κουνηθήκαμε;»: Η συνηθισμένη αμφιβολία και το σύνδρομο του εικονικού σεισμού

Είναι γνωστό ότι το να βιώσει κάποιος έναν ισχυρό σεισμό μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία.

Οι σεισμοί έχουν σημαντικές νευρολογικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα καθώς και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Ο νευρολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εγγύς Ανατολής Δρ. Tansel Ünal, προειδοποιεί ότι τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο εικονικού σεισμού μπορεί να αισθανθούν αίσθημα δόνησης, ζάλη και διαταραχή ισορροπίας, νομίζοντας ότι πρόκειται πραγματικά για σεισμό. Ο Δρ Ünal αναφέρει ότι οι ασθενείς με επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ μπορεί να παρουσιάσουν αύξηση της συχνότητας των κρίσεων μετά από έναν σεισμό.

Ο νευρολόγος Δρ. Tansel Ünal, ανέφερε ότι μετά τους σεισμούς στην Τουρκία το 2023, πολλοί άνθρωποι προσέφυγαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με παράπονα για αίσθημα δόνησης, ζάλη και διαταραχή ισορροπίας, και ότι αυτά τα παράπονα μπορεί να οφείλονται στις νευρολογικές συνέπειες που προκύπτουν λόγω της ευαισθησίας του εγκεφάλου στο τραύμα του σεισμού.

Αναφέροντας ότι αυτή η κατάσταση ονομάζεται Σύνδρομο Εικονικού Σεισμού (Φανταστικός Σεισμός) στη βιβλιογραφία, ο Δρ. Tansel Ünal είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι ένιωσαν ότι το έδαφος σειόταν, παρόλο που δεν υπήρχε σεισμική δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη νευρολογική εικόνα σε άτομα που έχουν αισθανθεί σεισμική δόνηση και είναι εντελώς διαφορετική από τον ψυχολογικό φόβο και την ένταση ενός πραγματικού σεισμού. Αυτοί οι ασθενείς, που έχουν βιώσει εικονικούς σεισμούς, τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, μεταξύ άλλων προβλημάτων. Ανησυχούν πολύ όταν είναι μόνοι, ελέγχουν συνεχώς τα φώτα της οροφής και τα έπιπλα. Νιώθουν πολύ άβολα και ανήσυχα».

Πώς εμφανίζεται λοιπόν αυτό το σύνδρομο εικονικού σεισμού;

Το σύνδρομο εικονικού σεισμού δημιουργεί αίσθηση πραγματικού σεισμού!

«Η ισορροπία παρέχεται από την ανάλυση των σημάτων που στέλνονται από τα εσωτερικά όργανα, τα αυτιά, τα μάτια, τους αισθητήρες στα πόδια και τα πέλματα, στο κέντρο ισορροπίας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό το σύστημα μας επιτρέπει να στεκόμαστε όρθιοι και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει για να προβλέψει ποια κατεύθυνση είναι προς τα πάνω. Κανονικά, αν κάνουμε μια απρόβλεπτη κίνηση, όπως να πατήσουμε σε ένα έδαφος χαμηλότερο από αυτό που νομίζουμε, το σύστημα προσαρμόζεται γρήγορα επειδή γνωρίζει πώς είναι ο πραγματικός κόσμος», δήλωσε ο νευρολόγος Tansel Ünal και πρόσθεσε: «Σύμφωνα με μια άποψη, η εμπειρία μιας απροσδόκητης κρίσιμης κατάστασης, όπως ένας σεισμός, διαταράσσει προσωρινά αυτό το σύστημα, καθιστώντας δύσκολη την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται, και ως εκ τούτου το άτομο αισθάνεται ότι υπάρχει ένα απροσδόκητο σοκ».

Ο Δρ Ünal λέει επίσης ότι μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα γίνεται υπερβολικά ευαίσθητο και δίνει ψευδή σήματα λόγω του ακραίου επιπέδου ετοιμότητας και συναγερμού του ατόμου που έχει βιώσει τον σεισμό.

Τονίζοντας ότι στους περισσότερους ανθρώπους που βιώνουν αυτή την κατάσταση, τα συμπτώματα υποχωρούν αυθόρμητα μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο Δρ Tansel Ünal εξηγεί: «Ωστόσο, οι ενοχλήσεις μπορεί μερικές φορές να διαρκέσουν περισσότερο. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ασθενείς χρειάζονται θεραπεία». Τονίζοντας ότι η σωστή ενημέρωση του ασθενούς είναι το πρώτο βήμα της θεραπείας, ο Δρ Ünal υπογράμμισε: «Πρώτα απ' όλα, ο γιατρός πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια ότι αυτή η κατάσταση είναι συνήθως προσωρινή και ακίνδυνη. Επίσης, καθώς τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνά σε κλειστούς χώρους, η μεταφορά του ασθενούς σε ανοιχτό χώρο θα προσφέρει προσωρινή ανακούφιση. Στους ασθενείς που βιώνουν έντονες κρίσεις χορηγείται φαρμακευτική αγωγή με τη βοήθεια φαρμάκων και μερικών απλών χειρισμών που μπορούν να εκτελέσουν οι ίδιοι».

Οι πιο ευπαθείς ομάδες

Η συχνότητα των κρίσεων μπορεί να αυξηθεί σε ασθενείς με επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ.

Ο Δρ Ünal είπε σχετικά: «Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να τονιστεί σχετικά με τον σεισμό από νευρολογική άποψη είναι ότι η κατάσταση των ασθενών με χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, όπως επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ, τείνει να επιδεινώνεται συχνά μετά την καταστροφή. Για παράδειγμα, υπό θεραπεία, η κατασταλμένη και ήρεμη κατάσταση της νόσου μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Ένας ασθενής με επιληψία που έχει τεθεί υπό έλεγχο με θεραπεία μπορεί να αρχίσει να έχει επιληπτικές κρίσεις ξανά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ή μπορεί να συμβεί ξαφνική επιδείνωση της γενικής κατάστασης ενός ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον. Αυτή είναι μια κατάσταση που σίγουρα δεν πρέπει να παραμεληθεί, και οι ασθενείς πρέπει να επανεκτιμηθούν από τους γιατρούς τους το συντομότερο δυνατό και να διαμορφωθεί η θεραπεία τους».

