Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA

Η στιγμή που έγινε ο ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τα Νέα Στύρα, ο οποίος σημειώθηκε λίγο πριν τις 00:30 το βράδυ της Δευτέρας και ταρακούνησε Εύβοια και Αττική, καταγράφηκε από την κάμερα του MEGA στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων στην Εύβοια και είχε εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Η Νίκη Λυμπεράκη, λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στον αέρα της εκπομπής ανέφερε ότι εκείνη και οι συνεργάτες της αντιλήφθηκαν τον σεισμό.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος: «Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί η στιγμή της σεισμικής δόνησης, εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού, εδώ στο στούντιο. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα».

