Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

Ο σεισμός 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Στύρα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας που ταρακούνησε την Εύβοια και την Αττική προκάλεσε ανησυχία. Οι κάτοικοι στα Νέα Στύρα βγήκαν στους δρόμους, ενώ και στην Αθήνα επικράτησε αναστάτωση μετά τον σεισμό.

Όμως, όπως εκτιμούν οι σεισμολόγοι, η μετασεισμική ακολουθία των 5,2 Ρίχτερ εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σε δηλώσεις του μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, ανέφερε πως δεν υπάρχει ιστορικό μεγάλων σεισμών στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ τόνισε πως ο σεισμός μετά τα μεσάνυχτα ήταν ο κύριος.

25 μετασεισμοί μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ

Μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ ακολούθησαν περίπου 25 μετασεισμοί έως το πρωί της Τρίτης, με τον πιο ασθενή να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τον μεγαλύτερο στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό περίπου στα 4 με 4,5 Ρίχτερ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κ. Λέκκα, μετά και την έκτακτη συνεδρίαση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων για την αξιολόγηση του φαινομένου.

Διαβάστε επίσης