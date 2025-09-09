Σεισμός στα Νέα Στύρα: Έτσι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι τα 5,2 Ρίχτερ

Ο σεισμός καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Ενοποιημένου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου

ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών που είναι τοποθετημένος στον Μαραθώνα.

mrthactive.gif

Στις Μαρκάτες της βόρειας Εύβοιας.

mrkaactive.gif

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Σκύρο.

skyactive.gif

Στην Πεντέλη.

ptlactive.gif

Στην Απείρανθο Νάξου.

apeactive.gif

Στα Αντικύθηρα.

ankyactive.gif

Στη Σάμο.

smgactive.gif

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

plgactive.gif

Ο σεισμός στα Νέα Στύρα, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Τομέα Γεωλογίας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, που είναι τοποθετημένος Βλαχοκερασιά Αρκαδίας.

vlxactive.gif

