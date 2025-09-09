Σεισμός στα Νέα Στύρα: Έτσι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι τα 5,2 Ρίχτερ
Ο σεισμός καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Ενοποιημένου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.
Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών που είναι τοποθετημένος στον Μαραθώνα.
Στις Μαρκάτες της βόρειας Εύβοιας.
Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Σκύρο.
Στην Πεντέλη.
Στην Απείρανθο Νάξου.
Στα Αντικύθηρα.
Στη Σάμο.
Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Ο σεισμός στα Νέα Στύρα, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Τομέα Γεωλογίας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, που είναι τοποθετημένος Βλαχοκερασιά Αρκαδίας.