Σεισμός στα Νέα Στύρα: Έτσι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι τα 5,2 Ρίχτερ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών που είναι τοποθετημένος στον Μαραθώνα.

Στις Μαρκάτες της βόρειας Εύβοιας.

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Σκύρο.

Στην Πεντέλη.

Στην Απείρανθο Νάξου.

Στα Αντικύθηρα.

Στη Σάμο.

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Ο σεισμός στα Νέα Στύρα, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Τομέα Γεωλογίας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, που είναι τοποθετημένος Βλαχοκερασιά Αρκαδίας.