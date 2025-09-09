Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 9/9), σε περιοχή της νότιας Εύβοιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 2,3 χλμ. και το επίκεντρο στα 4 χλμ. βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα.

5,5 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 5,5 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 4 χλμ. βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Το Newsbomb επικοινώνησε με τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές της νότιας Εύβοιας και όπως μας είπαν δεν υπήρξε καμία αναφορά για ζημιές ή παροχή βοήθειας.

Αναμένονται μετασεισμοί τη νύχτα - Αυτό το ρήγμα δεν δίνει μεγάλους σεισμούς

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας μίλησε στην ΕΡΤ λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων για τη δόνηση ενώ αναμένει ότι θα υπάρξουν μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για το συγκεκριμένο ρήγμα, αφού όπως τόνισε «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς».

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό έγραψε ότι αναμένονται μετασεισμοί.

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί», ήταν το μήνυμά του.

Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς

Την ώρα της συνέντευξης τύπου μετά το παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Δανία (0-3), σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα.

Ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σταμάτησε έκπληκτος να μιλάει, νιώθοντας τη δόνηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.

Κάποιος πιο... συνηθισμένος σε αυτά, δημοσιογράφος, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται να λέει «πάμε παιδιά, συνεχίζουμε κύριε Γιοβάνοβιτς»..

Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» στο στούντιο της ΕΡΤ - «Συγνώμη που ξεκινάμε έτσι»

Την ώρα της ζωντανής εκπομπής του Ertnews, χτύπησε ο εγκέλαδος με τα 5,2 ρίχτερ στα Νέα Στύρα.

Οι δημοσιογράφοι ένιωσαν το φαινόμενο και αντέδρασαν αρκετά ψύχραιμα, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε και συγνώμη για τον τρόπο που ξεκινά η εκπομπή...

Ο #σεισμος βρηκε σε ζωντανη συνδεση τους δημοσιογραφους της ΕΡΤ.

Εκοληκτικη ψυχραιμια. pic.twitter.com/SqvNfj5qTj — Marka2‼️ (@Marka2free) September 8, 2025

