Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί μετά τα 5,1 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό έγραψε ότι αναμένονται μετασεισμοί.

