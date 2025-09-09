Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί μετά τα 5,1 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα
Τι ανέφερε ο σεισμολόγος στην πρώτη του εκτίμηση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό έγραψε ότι αναμένονται μετασεισμοί.
«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός στα Νέα Στύρα: Δήμαρχος Μαραθώνα -«Ξυπνήσαμε όλοι»
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ